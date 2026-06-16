In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 16 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

8.00 Il Milan punta a definire nelle prossime ore l’organigramma tecnico per la prossima stagione: dopo aver chiuso per Ruben Amorim, ora l’obiettivo è Markus Krosche dell’Eintracht Francoforte.

Roma, le ultime su Greenwood

7.30 Alfredo Pedullà sulla Roma: “La Roma ha mantenuto i dialoghi con Greenwood, chiedendogli di avere un po’ di pazienza. È lui la prima scelta, come raccontato in tempi non sospetti, e la disponibilità dell’inglese in uscita dall’Olympique Marsiglia è totale. Ma si viaggia sul filo (il rischio concorrenza esiste) nella speranza di poter accelerare perché prima serve fare almeno una cessione in modo alimentare il tesoretto, Soulé è un indiziato ma non l’unico. I rinnovi stanno procedendo: la Roma avrà un nuovo dialogo con l’entourage di Dybala nel giro di 24-36 ore, la speranza è quella di arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti. Fiducia anche per Celik, dialoghi in corso anche con l’entourage di Lorenzo Pellegrini. Un’ultima cosa: abbiamo parlato spesso di Summerville, profilo seguito ma senza alcun tipo di affondo. Il West Ham spara alto, a maggior ragione dopo il gol dell’olandese nell’esordio al Mondiale. Per la Roma il profilo di Summerville è come quello di Pulisic: apprezzamenti, ma non un posto – almeno oggi – in cima alla lista dei desideri”.

Il punto di Pedullà su Dusan Vlahovic

7.00 Alfredo Pedullà su Dusan Vlahovic: “La posizione di Dusan Vlahovic resta solo in stand-by, non solo per la Juventus, in virtù di richieste economiche effettivamente fuori portata. A chi chiede cosa possa cambiare tra Comolli e Carnevali dal punto di vista strategico, possiamo rispondere tranquillamente “nulla”. Il primo giorno del nuovo amministratore delegato è stato dedicate alla parte burocratica, compresi i saluti ai dipendenti. Presto ci saranno le riunioni con la parte sportiva per valutare diversi profili.

Ma su Vlahovic prevale diffidenza, la Juve non vuole più fare follie. Se le richieste del serbo e di chi lo assiste saranno sempre le stesse, con un insostenibile premio alla firma e con un ingaggio base minima di 8 milioni più bonus a stagione, non pensiamo che possano esserci margini di manovra. Se le richieste cambiassero perché il problema era Comolli (per il serbo si è sempre speso Spalletti), lo racconteremmo. Ma anche in caso di sconti, la posizione della società bianconera – almeno in queste ore – non è di apertura. Vedremo se la Juventus insisterà su attaccanti già trattati e graditi a Spalletti (Sortloth, Kolo Muani) oppure se emergeranno altre opzioni”.