Giudice Sportivo, altra maxi multa al Milan. Tutte le scelte sugli squalificati

In seguito alla conclusione della 31^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni per quanto riguarda squalifiche e multe.

Arrivano le decisioni per squalifiche e multe decretate dal Giudice Sportivo dopo la 31^ giornata di Serie A. Sette i giocatori fermati, La sanzione più grave la prende Youssef Maleh, che per il fallo di reazione ha preso due giornate di fermo. In aggiunta una multa di 5.000 euro e l’ammonizione dopo il rosso rimediato contro il Bologna. Fermati per un turno Lewis Ferguson (Bologna), Albert Gudmundsson (Fiorentina), Tomas, Suslov (Verona), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus) e Mateo Pellegrino (Parma).

Le decisioni del Giudice Sportivo per le squalifiche

Di seguito il dettaglio delle decisioni del Giudice Sportivo:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Le multe del Giudice Sportivo: colpito ancora il Milan

Altra multa per il Milan, per gli ennesimi ritardi ad inizio gara e ad inizio secondo tempo. Ammenda da 25.000 euro per i rossoneri: “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”. Poi si legge:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.