Pulisic, 2026 infernale: i numeri della crisi

Il 2026 di Christian Pulisic è stato sin qui infernale l’attaccante statunitense non è infatti ancora riuscito a sbloccarsi nel nuovo anno ed è a secco da 11 gare consecutive in Serie A.

I primi mesi del 2026 hanno visto l’eclissi sportiva di Christian Pulisic, l’attaccante statunitense del Milan è infatti a secco da 665 minuti, 620 nel nuovo anno. 45 gli ultimi del 2025, con l’ultima rete siglata al 1′ di recupero della gara interna vinta 3-0 contro l’Hellas Verona il 28/12/2025. Da quel giorno non si è più rivisto l’attaccante che tra flirt attribuitigli poi smentiti e problemi fisici non è più riuscito ad incidere e questo ha impattato sulla stagione del Milan. La rinascita di Pulisic è quindi elemento fondamentale in questo finale di stagione per permettere al Milan di lottare per lo scudetto e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Crisi Pulisic, il Milan la paga

11 gare senza gol, 665 senza esultare, 620 in questo 2026. Un Annus horribilis per ora quello di Christian Pulisic, l’americano da sempre decisivo negli equilibri in casa Milan aveva iniziato fortissimo la stagione. 11 presenze 8 gol nel 2025 in Campionato. 15 e 10 gol se contiamo anche le altre due competizioni, Supercoppa e Coppa Italia. I primi mesi del 2026 hanno visto però eclissarsi completamente l’ex Chelsea. 11 presenze in campionato, le stesse dei primi mesi 0 gol. Rendimento completamente opposto e risultati rossoneri che sono inevitabilmente peggiorati. 7 vittorie per il Milan due senza l’americano. 4 pareggi e 2 sconfitte, le ultime con Parma e Lazio. Un calo vistoso quello di Pulisic che ora contro il Torino necessità di tornare al gol, due all’andata per riprendersi il Milan.

Milan-Torino, all’andata è stata la sua gara

Le prime 11 gare di Christian Pulisic hanno visto l’americano brillare di luce propria. Il match contro il Torino, con Pulisic febbricitante è stata forse la miglior prestazione stagionale dell’americano. 2 gol da subentrante e non al meglio della condizione che hanno permesso al Milan, uniti al gol di Rabiot di ribaltare il 2-0 iniziale dei granata. Vlasic e Zapata avevano infatti sbloccato la gara. Al 66′ Pulisic è poi sceso in campo, trovando pochi secondi dopo il pareggio. Al 77′ la seconda rete che ha regalato i 3 punti al Milan. Ora la gara di ritorno con Pulisic che anche vista l’assenza per infortunio di Rafael Leao e dopo la “lite” con il portoghese di settimana scorsa, dovrà prendersi sulle spalle il Milan. Una gara fondamentale per i rossoneri che dopo il successo del Napoli, si trovano ora relegati al terzo posto a -2 dalla banda Conte.