Milan, addio speranze scudetto: la Lazio vince 1-0, Inter a +8

Chance sprecata dal Milan: dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, i rossoneri potevano portarsi a -5 dalla capolista, riaprendo il discorso scudetto. All’Olimpico contro la Lazio arriva invece una sconfitta, così i nerazzurri guadagnano un punto.

Altro che scudetto riaperto. Dopo il pareggio interno dell’Inter contro l’Atalanta, il Milan aveva l’occasione di portarsi a -5 dalla capolista, riaprendo così il discorso scudetto, per davvero dopo il successo nel derby. La realtà presenta invece tutt’altro scenario, visto che i rossoneri capitolano a Roma contro la Lazio, che passa grazie alla rete di Isaksen. In questo modo l’Inter guadagna addirittura un punto, portandosi a +8 dai cugini. Non bastasse il ko, anche del nervosismo in campo sia da un lato che dall’altro. Nel Milan, Leao esce in maniera polemica, invece nella Lazio viene espulso Sarri nel finale.

Decide Isaksen: Lazio-Milan 1-0, la partita

La Lazio supera il Milan all’Olimpico al termine di una partita combattuta. I biancocelesti partono meglio e creano subito pericoli soprattutto sulla fascia destra con Isaksen. Con il passare dei minuti il Milan cresce nel possesso e si avvicina all’area avversaria, ma manca precisione nelle conclusioni. Pavlovic sfiora il gol dopo una deviazione di Pulisic, ma Provstgaard salva in extremis. Anche Estupinan va vicino alla rete di testa, mentre la Lazio colpisce una traversa con Taylor.

Al 26’ arriva il vantaggio laziale: lancio lungo di Marusic per Isaksen che scatta alle spalle della difesa, supera Estupinan e batte Maignan. Nella ripresa Allegri cambia modulo passando al 4-3-3 per aumentare la pressione offensiva. Con Leao che non gradisce il cambio ed esce in maniera polemica. Il Milan attacca con insistenza ma trova sulla sua strada un grande Motta e una difesa solida guidata da Gila. Un gol di Athekame viene annullato per fallo di mano. Nel finale i rossoneri spingono ancora, ma la Lazio resiste e porta a casa la vittoria. Rosso a Sarri che si lamentava eccessivamente del recupero.

Leao, cos’è successo con Allegri

Allo stadio Olimpico di Roma, con la Lazio in vantaggio sul Milan per 1-0, il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha scelto di cambiare Rafael Leao, sostituendolo con Niclas Fullkrug al 68′.

Il portoghese stava uscendo dal campo imbronciato, così Mike Maignan è andato da lui per spronarlo. Evidenti i gesti di disappunto da parte del giocatore, che a quel punto è stato abbracciato dallo stesso Allegri. Leao si è però divincolato, facendo capire che voleva finire il match per provare la rimonta.