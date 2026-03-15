Con il Milan sotto nel punteggio allo stadio Olimpico, Massimiliano Allegri decide di cambiare Rafael Leao, che però non la prende benissimo: tentativo di abbraccio del tecnico, respinto dal giocatore.

Piccolo momento di tensione in casa del Milan. Con i rossoneri sotto nel punteggio allo stadio Olimpico, contro la Lazio, Allegri ha sostituito Leao con Fullkrug. Il portoghese non l’ha presa benissimo, facendo una scenata evidente. Segnali di un nervosismo nato dalla rincorsa sull’Inter, che sembra sfumare contro i biancocelesti dopo il derby vinto a San Siro.

Leao, cos’è successo con Allegri

Allo stadio Olimpico di Roma, con la Lazio in vantaggio sul Milan per 1-0, il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha scelto di cambiare Rafael Leao, sostituendolo con Niclas Fullkrug al 68′.

Il portoghese stava uscendo dal campo imbronciato, così Mike Maignan è andato da lui per spronarlo. Evidenti i gesti di disappunto da parte del giocatore, che a quel punto è stato abbracciato dallo stesso Allegri. Leao si è però divincolato, facendo capire che voleva finire il match per provare la rimonta.

🇮🇹🔴⚫️ Rafael Leao salió al minuto 66′ en el choque de Milan ante Lazio Y el portugués no estaba muy contento con Allegri 👀🇵🇹pic.twitter.com/CIFbaOoitE — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 15, 2026

Allegri: “Leao era nervoso, capita”

Così il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha commentato l’episodio ai microfoni di DAZN dopo la sfida: “Leao? Era un po’ nervoso, sono cose che capitano all’interno di una partita importante”.

Poi sulla partita: “Sapevamo delle difficoltà della partita, per loro era una partita importante con tanti tifosi allo stadio. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo, meglio nella ripresa. Bisogna resettare subito, tutti parlavano di scudetto ma bisogna essere realisti. Bisogna restare focalizzati sull’obiettivo champions. Il campionato è lungo, bisogna rimanere sereni”.

Leao, il rendimento in questa stagione

La reazione polemica di Leao al momento del cambio nasce probabilmente dalla voglia che aveva il portoghese di incidere su una partita che significava moltissimo per il Milan, che sperava di riaprire il discorso scudetto.

Dopo un inizio di stagione frenato da un infortunio, Leao ha inciso sulle sorti dei rossoneri siglando 9 reti e due assist in 21 presenze, più un gol anche in Coppa Italia. Nelle ultime settimane l’ex Sporting non aveva tuttavia brillato, ancora non al meglio per un problema agli adduttori, ma aveva comunque messo a segno 2 gol nelle ultime 5 partite.