Inter-Atalanta, pari e polemiche a San Siro

Termina 1-1 a San Siro tra l’Inter e l’Atalanta. Nerazzurri avanti nel primo tempo con Pio Esposito e in controllo per quasi tutta la gara. Nel finale la Dea pareggia con Krstovic.

Finisce con Chivu espulso e un Inter furiosa la gara di San Siro tra Inter e Atalanta. Nerazzurri che la sbloccano nel primo tempo con il gol di Pio Esposito su assist di Barella. Complice l’errore di Carnesecchi. Nella ripresa Thuram spreca il 2-0 e allo scadere Krstovic pareggia, gol forse viziato da fallo di Sulemana. Proteste di Chivu che viene espulso. Inter che protesta anche per un contatto su Frattesi in area con Scalvini. L’arbitro e il VAR concordano nessun rigore. Inter a +8 sul Milan in attesa della gara tra i rossoneri e la Lazio. Chivu espulso salterà la trasferta di Firenze contro la Fiorentina.

Pio Esposito la sblocca

5 minuti e Scamacca ci prova su errore di Sucic ma non si rende pericoloso. Risponde subito Dimarco. Barella crossa, botta al volo dell’esterno che calcia a lato. Ancora Dea al 8′. Cross di Bernasconi si salva l’Inter. Risponde Barella al 18′. Sponda di Dumfries e tiro di Barella alto. 1-0 Inter al 26′. Segna Francesco Pio Esposito. Palla persa in malo modo da Pasalic ne approfitta Barella che appoggia sul giovane che batte un non perfetto Carnesecchi e fa 1-0. Dimarco sfiora il 2-0 al 28′. Conclusione in diagonale che termina fuori non di molto. Ci provano Zielinski al 33′ e Akanji al 34′ senza fortuna si resta 1-0. Finisce 1-0 la prima frazione, Inter in vantaggio.

Pareggia Krstovic, polemiche sul finale

Subito due volte pericolosa l’Inter in avvio di ripresa. Prima ci prova Mkhitaryan ma è in fuorigioco. Poi Thuram al 49′. Conclusione fuori non di molto del francese. Ci riprova la Dea al 53′. Corner di Zalewski, manda a lato Kolasinac. Pericolosissimo Thuram al 62′. Grande occasione per il francese che da buona posizione calcia addosso a Carnesecchi. 2 minuti e ci prova Dumfries. Mkhitaryan mette un cross basso, l’olandese manda a lato. Al 69′ salvataggio di Carlos Augusto. Krstovic appoggia per Bernasconi che calcia male. Il brasiliano manda a lato.

Al 74′ Bonny crossa basso, Thuram di tacco mette a lato. Pari Krstovic al 82′. Contatto Sulemana-Dumfries, palla che arriva a Krstovic che segna l’1-1. Espulso Chivu per proteste. Al 87′ contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore. Arbitro e VAR concordano nessun rigore. Proteste Inter. Finisce 1-1. Inter a +8 sul Milan con i cugini rossoneri che ora si possono portare a -5.