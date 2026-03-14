L’agente di calciatori Giuseppe Riso ha parlato di presente e futuro di alcuni dei suoi assistiti più noti, da Frattesi a Tonali, Rovella e Cristante.

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Davide Frattesi, Sandro Tonali, Nicolò Rovella e Bryan Cristante, ha parlato dei suoi assistiti in un’intervista concessa a Calcio&Finanza, affrontando diversi temi legati al presente e al futuro dei giocatori che rappresenta. Tra gli argomenti toccati c’è anche la situazione di Davide Frattesi all’Inter. Riso ha spiegato di aver riflettuto personalmente sulla possibilità di un cambiamento per il centrocampista.

L’agente di Frattesi apre all’addio all’Inter

Queste le parole di Riso su Frattesi: “Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice”.

Guardando alla prossima estate, Riso non ha escluso di tornare a ragionare sul futuro del centrocampista: “Se farò un pensiero a spostarlo? Io un pensiero lo faccio sempre, perché mi piace vederlo in campo. Mi piace vedere tutti in campo, però su di lui in particolare vorrei vedere una stagione giocata con costanza”.

Riso su Rovella e Cristante: le sue parole

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Nicolò Rovella, attualmente in trattativa con la Lazio per il rinnovo del contratto. Riso ha raccontato anche il suo rapporto con il presidente biancoceleste: “Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai stato facile. Lui per certi aspetti è geniale nelle trattative”.

Spazio poi a Bryan Cristante, del quale Riso ha sottolineato il percorso di crescita nel corso degli anni: “Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma“.

L’agente di Tonali: “Arsenal e City su di lui? Probabile”

Infine, l’agente ha parlato anche della situazione di Sandro Tonali. In Italia si è parlato di un possibile interesse della Juventus, mentre in Inghilterra diversi club seguono con attenzione il centrocampista. Queste le sue parole: “Club come Arsenal e City ora lo cercheranno? Esatto, questo era l’obiettivo dal momento in cui è andato in Inghilterra: cercare di farlo diventare un calciatore stellare. Penso sia il calciatore italiano con uno dei valori più alti al mondo”.

City o Arsenal lo cercheranno se l’Italia brillasse ai Mondiali? Questa la risposta dell’agente: “Non lo so (ride, ndr), però è molto probabile. Tutti aspettano il Mondiale, poi si creano mille situazioni, ma parte tutto dopo la Coppa del Mondo”.