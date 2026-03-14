Spagna-Argentina a Milano? San Siro sfida Lisbona per la Finalissima

Addio Qatar: la Finalissima trasloca. Sarà duello tra San Siro e il Da Luz per il trono del mondo, Milano si candida per Spagna-Argentina

Il grande calcio internazionale potrebbe sbarcare a Milano. La Finalissima tra la Spagna di De La Fuente (Campione d’Europa) e l’Argentina di Scaloni (Campione del Sudamerica e del Mondo) è alla ricerca di una nuova casa, e lo stadio San Siro è balzato in cima alla lista delle candidate per la sfida in programma venerdì 27 marzo 2026. L’evento si incastrerebbe in un weekend di fuoco per il calcio nostrano, precedendo di poche ore la fondamentale semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, prevista a Bergamo alla New Balance Arena, con la squadra del Ct Gattuso in cerca di un posto per i prossimi Mondiali si legge su La Gazzetta dello Sport.

No a Madrid: Spagna-Argentina a San Siro? L’ultima idea

Inizialmente il match doveva svolgersi in Qatar, ma l’instabilità politica in Medio Oriente ha imposto un cambio di rotta d’urgenza. Sebbene il Bernabéu fosse l’alternativa più immediata, la Conmebol spinge per il campo neutro per non svantaggiare l’Argentina di Scaloni. Al momento restano in corsa Milano e Lisbona. Se la capitale portoghese vanta un’ottima tradizione logistica, il fascino monumentale della “Scala del Calcio” e il recente successo della cerimonia olimpica di Milano-Cortina sembrano dare un leggero vantaggio ai meneghini.

La Finalissima tra Spagna e Argentina a San Siro il 27 marzo: è un’idea seria, non ancora definita ma concreta. Oltre a Milano è stata contattata anche Lisbona (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/L6IbpuzMow — Angelo (@Ang_2699) March 14, 2026

Il fattore Lautaro Martinez

La scelta di Milano avrebbe un sapore speciale per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, attualmente impegnato nel recupero dall’infortunio, punta a tornare in campo il 22 marzo a Firenze per poi rispondere alla chiamata della sua nazionale. Giocare la Finalissima nel suo San Siro sarebbe l’occasione perfetta per l’attaccante di aggiungere un ulteriore trofeo alla sua bacheca con l’Albiceleste.