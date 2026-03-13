Ivan Rakitic: “Scudetto al Milan? Ecco cosa penso”

Intervenuto al World Legends Padel Tour 2026, Ivan Rakitic ha parlato dell’incontro con l’amico Luka Modric e delle speranze del Milan di vincere lo scudetto dopo il successo 1-0 al Derby contro l’Inter.

A Milano per giocare all’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex centrocampista croato, Ivan Rakitic, ha incontrato il Pallone d’Oro del Milan, Luka Modric. Un’occasione per parlare del passato e della loro carriera. Intervistato sul nostro campionato, Rakitic, ha parlato anche del livello della nostra Serie A del futuro di Luka Modric e della lotta scudetto tra i rossoneri e l’Inter dopo la vittoria del Milan al derby. Qui sotto tutta l’intervista integrale al centrocampista. Presente per noi all’evento il nostro inviato Gianluca Viscogliosi.

L’intervista a Rakitic

Come hai trovato Modric: “Abbiamo tanti anni di amicizia alle spalle e lo vedo uguale come il primo giorno: è un ragazzo e un giocatore incredibile, per me è come un fratello maggiore. Mi fa molto piacere vederlo dopo tanto tempo. Vi posso dire di godervi Luka: è incredibile quello che sta facendo e come si sta calando in questa squadra con i tanti giovani che ci sono”

Ti aspettavi un impatto di questo tipo in Serie A?: “Sempre dipende da lui. Non può essere una sorpresa perché continua a essere uno dei migliori centrocampisti del mondo. Quello che mi sorprende è che non ha continuato nel Real Madrid, lo dico da tifoso: sono contento che sia venuto qui in Italia, perché ha sempre detto di essere orgoglioso della sua carriera ma che gli mancava almeno un anno in Serie A. Allora consiglio di godervelo: a noi in Spagna ci manca moltissimo”

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Su Modric e la lotta scudetto

Potrebbe rimanere qui un altro anno: “Mi devo congratulare con il direttore sportivo che lo ha portato in Italia e spero che magari possa riuscire a far rimanere Luka: penso che si stia divertendo molto e si vede, perché sennò non giocherebbe come sta facendo”

Dopo la vittoria nel Derby, il Milan può vincere il titolo: “Beh, sicuramente è difficile. Credo che l’Inter sta facendo una stagione molto importante. Il Milan deve continuare con fiducia e con fiducia in Luka: se ci sarà un’opportunità, il Milan le sfrutterà“.