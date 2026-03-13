Serie A, da Como-Roma a Lazio-Milan: le probabili della 29a giornata

Questa sera inizierà la 29a giornata di Serie A. Tanti scontri interessanti nel weekend: la Juve va a Udine, l’Inter a San Siro contro l’Atalanta. E spicca Lazio-Milan: queste le probabili formazioni.
Questa sera inizierà la 29a giornata di Serie A. Tanti scontri interessanti nel weekend: la Juve va a Udine, l’Inter a San Siro contro l’Atalanta. Il Napoli ospiterà il Lecce, e domenica sera spiccano Como-Roma e Lazio-Milan: queste le probabili formazioni di tutte le sfide in programma nel fine settimana.
Serie A, le probabili formazioni della 29a giornata
Torino-Parma (venerdì ore 20:45)
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Inter-Atalanta (sabato ore 15:00)
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto/Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito F.P., Thuram
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca
Napoli-Lecce (sabato ore 18:00)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba/Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom/Gandelman, Banda; Stulic
La Juve va a Udine: i dubbi di Spalletti
Udinese-Juventus (sabato ore 20:45)
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis K.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Boga/Yildiz; Yildiz/David
Verona-Genoa (domenica ore 12:30)
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy/Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha
Pisa-Cagliari (domenica ore 15:00)
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez Ju.; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana I., Obert; Folorunsho, Kilicsoy
Sassuolo-Bologna (domenica ore 15:00)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro
Como-Roma e Lazio-Milan, che scontri domenica! Le probabili
Como-Roma (domenica ore 18:00)
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Rodriguez J.; Douvikas
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui/Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen
Lazio-Milan (domenica ore 20:45)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli/Provstgaard, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric/Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic
Cremonese-Fiorentina (lunedì ore 20:45)
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Maleh, Thorsby, Zerbin; Bonazzoli, Vardy
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli/Kean, Gudmundsson