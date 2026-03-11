Serie A, panoramica dei giocatori in prestito: tutte le scadenze di giugno

Tanti protagonisti in questa stagione di Serie A sono giocatori in prestito. Come si comporteranno le varie squadre a giugno? Andiamo a scoprire insieme la lunga panoramica dei prestiti.

Sono ben 91 i giocatori in prestito in Serie A e la scadenza del 30 giugno è ancora lontana ma comunque pian piano si avvicina. Tra i profili sicuramente più interessanti c’è Alisson Santos del Napoli, il cui contratto scade in estate e i partenopei possono esercitare il riscatto alla cifra di 16,5 milioni di euro. Anche la Juventus dovrà capire come comportarsi con Openda, Holm e Boga.

I prestiti più rilevanti della A

Il Napoli dovrà capire come comportarsi con Alisson Santos, ma il jolly offensivo non è l’unico profilo dei partenopei in prestito. Troviamo anche Rasmus Hojlund, Sergej Milinkovic Savic e Eljif Elmas. Quest’ultimo è di proprietà del Lipsia, con un contratto in scadenza nel 2028.

Il Milan ha attualmente un solo giocatore in prestito: si tratta di Fullkrug, che tornerà al West Ham al termine della stagione.

Più consistente la questione prestiti in casa Juventus. I bianconeri, infatti, dovranno capire come comportarsi con Boga, Holm e Openda. L’Atalanta ha un solo giocatore in prestito: si tratta di Musah, che rientrerà al Milan al termine della stagione.

In casa Inter terminerà il prossimo 30 giugno il prestito di Manuel Akanji, di proprietà del City: i nerazzurri hanno già preso la decisione di riscattarlo e lo faranno per 15 milioni di euro.

Anche la Roma dovrà fare i conti con la fine dei prestitii: a giugno scadono quelli relativi a Malen, Ferguson, Tsimikas, Zaragoza, Ghilardi e Venturino. Tutti profili che si stanno ben disimpegnando e sarà dunque curioso capire se il rapporto verrà prolungato. Ma questo discorso potrebbe (anzi, sarà) legato e connesso all’eventuale qualificazione in Champions.

Riscatto sì o riscatto no?

La Fiorentina ha altre priorità a cui pensare in questo momento, ma a fine stagione sono ben 5 i calciatori che lasceranno la viola perché di proprietà di altre formazioni. Sono Fabbian, Harrison, Solomon, Brescianini e Rugani.

Il Como è piena lotta per un piazzamento Champions e chissà che, una storica eventuale qualificazione alla massima coppa europea, non possa convincere il club lariano a prolungare il rapporto con Diego Carlos e Alvaro Morata: entrambi sono in prestito. Nikola Cavlina e Henrique Menke.

Altri protagonisti rilevanti in prestito sono, in casa Udinese, Nicolò Zaniolo, la cui proprietà appartiene al Galatasaray; Alessandro Zanoli, di proprietà del Napoli.

La squadra con il più alto numero di prestiti è la Cremonese (9): Bondo, Faye, Payero, Moumbagna, Terracciano, Audero, Mussolini, Zerbin e Maleh. Non sono da meno i prestiti del Sassuolo (8): Muric, Vranckx, Nzola Walukiewicz, Fadera, Garcia, Coulibaly, e Felipe.