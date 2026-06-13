USA, debutto vincente: Pulisic-Balogun trascinatori contro il Paraguay

Vincono 4-1 gli USA al debutto Mondiale contro il Paraguay. Una doppietta di Balogun ma non solo regala i primi 3 punti ai padroni di casa.

Esordio con il botto per gli USA che hanno sconfitto nettamente 4-1 il Paraguay nella prima gara del Gruppo D nella fase a gironi del Mondiale casalingo. Gara sbloccata immediatamente da un’autorete di Bobadilla dopo un’azione brillante di Pulisic e McKennie. Al 31′ raddoppio che porta la firma di Balogun che fa 2-0, qualche minuto prima allo stesso attaccante era stato annullato un gol. Doppietta della punta del Monaco al 50′ del primo tempo e 3-0. Nella ripresa il Paraguay cambia passo e prova a riaprirla al 73′ con Mauricio. Al 98′ arriva il definitivo 4-1 a siglarlo è un’altro subentrato Reyna.

USA-Paraguay, le ufficiali

USA (4-2-3-1): Freese; Dest, Richards, M.Robinson, Freeman; Ream, Adams; McKennie, Tillman, Balogun; Pulisic. Ct: Pochettino.

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Diego Gomez, Bobadilla, Cubas, Almiron; Sanabria, Enciso. Ct: Alfaro.

Il match

Davanti ad un pubblico composto in parte anche da stelle di Hollywood, gli USA sfoderano una prestazione super. Al 7′ è già 1-0. Grande azione di Pulisic, s’infila tra due uomini, ne salta un terzo in area, tocco per McKennie che appoggia in mezzo, arriva Bobadilla che spedisce nella propria porta. Al 29′ gli USA fanno 2-0 ma la rete viene annullata: Parte in posizione di offside Pulisic, annullata la rete di Balogun che aveva ricevuto palla da McKennie. 2 minuti e Balogun trova comunque il modo di siglare la rete del raddoppio: Scatenato Pulisic: riceve palla sulla sinistra, assist per il tocco vincente della punta del Monaco e raddoppio Usa. Al 50′ del primo tempo è ancora la punta del Monaco a segnare, 3-0: Ancora Balogun, doppietta con un bel tiro nel sette su passaggio filtrante, gran sinistro.

Paraguay che cresce nella ripresa e al 73′ segna con Mauricio, entrato al 1′ della ripresa per Bobadilla: Mauricio riceve palla in area da Enciso e con un diagonale batte Freese. Dormita della difesa Usa che ovviamente nella ripresa ha abbassato ritmo. Lungo recupero e al 98′ gli USA fanno 4-1 con un’altro subentrato, Reyna: Gran tiro di esterno sinistro dell’attaccante del Borussia Mönchengladbach e palla in rete per il 4-1 finale. Finisce così, successo roboante per gli USA. Pesante ko per il Paraguay, anche in ottica piazzamento.