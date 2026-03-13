Inter e Atalanta si affrontano a San Siro nella 29ª giornata di Serie A con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le recenti sconfitte. La squadra di Inter Milan vuole difendere il primato, mentre la Atalanta BC cerca una reazione dopo il pesante ko europeo.

Reduci da due ko pesanti le due formazioni nerazzurre si affrontano a San Siro per tornare alla vittoria

Inter–Atalanta, in programma sabato alle 15:00 a San Siro, è il match clou della 29ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta nel derby, che ha visto il Milan ritornare a meno 7, l’Inter arriva al match con l’intenzione di tornare subito alla vittoria per blindare il primo posto. Un altro ko potrebbe infatti, mettere in seria discussione il primo posto dei meneghini che hanno lo scudetto come primo obiettivo.

Serie A: Inter-Atalanta, sfida a San Siro tra voglia di riscatto e corsa scudetto

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i nerazzurri hanno dominato gli ultimi confronti con i bergamaschi: sono infatti imbattuti da 14 sfide di campionato contro l’Atalanta (9 vittorie e 5 pareggi), mentre l’ultima affermazione degli orobici risale a quasi 12 anni fa con un 4‑1 a Bergamo nel 2018. Inoltre, l’Atalanta non vince al Meazza contro l’Inter in Serie A dal 23 marzo 2014 (2-1 con una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora il Biscione ha ottenuto otto successi in 11 gare casalinghe contro la Dea in campionato, segnando ben 27 reti nel periodo (2.5 di media)

Inter-Atalanta a San Siro: nerazzurri obbligati a reagire

La Dea, guidata da Raffaele Palladino, cerca invece un pronto riscatto dopo la pesante sconfitta 6‑1 contro il Bayern Monaco in Champions League, che ha messo in luce difficoltà difensive e fragilità del reparto difensivo.

I bergamaschi, infatti, non vincono da quattro partite tra campionato e coppe e hanno subito 16 gol nelle ultime 7 gare fra tutte le competizioni. Fondamentale per Palladino resettare tutto e ritrovare solidità al cospetto del miglior attacco della Serie A: ben 64 i gol segnati dall’Inter di Chivu.

Per maggiori informazioni sulla Serie A, puoi visitare il sito di Planetwin365.news