Milan, niente Torino per un big: ecco chi perde Allegri

Arriva una brutta notizia in casa Milan, Massimiliano Allegri, non potrà infatti contare su uno dei suoi big in attacco per la gara contro il Torino di questa giornata.

Pessima notizia in casa Milan, i rossoneri perdono infatti Rafael Leao per la gara di questo weekend contro il Torino. L’attaccante ha subito un infortunio muscolare e non farà parte dei convocati per la gara contro il Toro. Dopo la scenata contro la Lazio, il portoghese non potrà quindi immediatamente riscattarsi in campionato ma dovrà provare a farlo dopo la sosta. In attacco toccherà quindi a due tra Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez, rientrato invece tra i convocati. Milan che perde quindi il portoghese per l’ultima gara prima della pausa nazionali, con Allegri che già aveva comunque pensato di farlo partire dalla panchina.

Milan, Leao non convocato

Arriva una brutta notizia a sorpresa in casa Milan. Rafael Leao non ci sarà domani alle 18 contro il Torino per infortunio. L’attaccante si è fermato in allenamento, dopo la conferenza di Allegri che non aveva fatto riferimento a problemi fisici. Rafa ha provato ma si è arreso, non ci sarà ed è rimasto a riposo oggi. Il portoghese ha subito il riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Leao è da quasi tutta la stagione che stringe i denti e non è al 100%. Ora lo stop. Domani farà gli accertamenti, non sarà convocato. Contro il Torino giocherà Pulisic e al suo fianco ci sarà uno tra Fullkrug e Nkunku. Dalla panchina poi pronto a dare il suo contributo Santiago Gimenez.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri è tornato sull’episodio di Rafa Leao in Lazio-Milan e ha poi parlato delle condizioni di Santiago Gimenez: “Sono cose che accadono all’interno di una stagione dove contano molto i punti. L’unica cosa è rimanere sereni, domani abbiamo una gara importante prima della sosta. È difficile perché il Torino da quando è arrivato D’Aversa fa buoni risultati. Lasciamo perdere quello che è successo, bisogna essere concentrati su domani. Gimenez? Sta bene e domani sarà convocato”.

Sulla corsa scudetto: “Il calcio è meraviglioso per questo, tutti pensavano che l’Inter avesse perso due punti e invece. Loro hanno il destino nelle loro mani per lo scudetto, noi per la Champions. Dobbiamo concentrarci gara dopo gara, poi quando la matematica dirà che lo scudetto l’ha vinto l’Inter e che il Milan è dentro la Champions allora lo scudetto non lo potremo più vincere e che non potremo uscire dalla Champions”.