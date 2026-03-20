Allegri: “Per giocare bisogna darsi una svegliata, tutti”. Poi torna sull’episodio di Leao

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima alla vigilia della sfida contro il Torino (qui il programma completo del weekend). I rossoneri devono rifarsi dopo la sconfitta esterna contro la Lazio che ha pesantemente complicato la corsa sull’Inter, ora a +8 in classifica. Ecco le sue dichiarazioni dell’allenatore toscano.

Allegri: “Episodio Leao? Succede. E su Gimenez…”

Massimiliano Allegri è tornato sull’episodio di Rafa Leao in Lazio-Milan e ha poi parlato delle condizioni di Santiago Gimenez: “Sono cose che accadono all’interno di una stagione dove contano molto i punti. L’unica cosa è rimanere sereni, domani abbiamo una gara importante prima della sosta. È difficile perché il Torino da quando è arrivato D’Aversa fa buoni risultati. Lasciamo perdere quello che è successo, bisogna essere concentrati su domani. Gimenez? Sta bene e domani sarà convocato”.

Sulla corsa scudetto: “Il calcio è meraviglioso per questo, tutti pensavano che l’Inter avesse perso due punti e invece. Loro hanno il destino nelle loro mani per lo scudetto, noi per la Champions. Dobbiamo concentrarci gara dopo gara, poi quando la matematica dirà che lo scudetto l’ha vinto l’Inter e che il Milan è dentro la Champions allora lo scudetto non lo potremo più vincere e che non potremo uscire dalla Champions”.

Allegri: “Per giocare bisogna darsi una sveglia. Tutti”

Sulla coppia Leao-Pulisic: “Hanno avuto una stagione con infortuni. Uno ha saltato la preparazione, l’altro ha fatto una bella preparazione ma poi è stato due mesi fuori. Adesso è importante fare bene questi ultimi due mesi. Pulisic sta bene, dal punto di vista della condizione fisica contro la Lazio ha fatto una buona prestazione. Manca precisione nei tiri, la ritroverà. Leao ha 9 gol, mancano ancora delle sfide per andare in doppia cifra. Ma adesso abbiamo tutti a disposizione, per giocare bisogna darsi una svegliata. Tutti”.

La classifica: “Bisogna guardare avanti e dietro. Il calcio è meraviglioso per questo: l’equilibrio è fondamentale. Finché non hai raggiunto l’obiettivo bisogna essere concentrato sull’obiettivo. Devi prendere dei punti domani per fare un passettino in avanti. Contro la Lazio potevamo essere più precisi e l’abbiamo pagata. Domani dobbiamo fare una gara ordinata, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti”.

Le dichiarazioni di Allegri sul suo futuro al Milan

Su Open Var: “Vogliono chiuderlo? Decideranno loro. Meno cose si fa e meglio è. Gli arbitri sono bravi. Facciamoli arbitrare. In tutte le situazioni deve esserci l’equilibrio. La linea è sottile tra l’intervento VAR e l’arbitro, può essere che sposta la bilancia. Quando troveranno questa intesa giusta tra di loro allora l’arbitro sarà anche più tranquillo. Ma gli arbitri sono bravi, nelle ultime gare stanno facendo meglio. Guida ha arbitrato bene, ha lasciato andare, i mezzi falli non li ha fischiati ed è giusto così, il calcio è un gioco maschio. Ci sono tanti arbitri giovani che hanno bisogno di fare esperienza”.

Sul suo futuro al Milan: “Con Tare ci vediamo tutti i giorni, pranziamo insieme a Milanello, parliamo delle dinamiche della squadra. Furlani è venuto a trovarci dopo la sfida contro l’Inter e abbiamo pranzato insieme. Quando parleremo di futuro, e non l’abbiamo ancora fatto, lo faremo tutti insieme”.