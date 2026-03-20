Serie A, il venerdì inizia con due anticipi: le probabili formazioni

Doppio impegno di Serie A in questo venerdì 20 marzo. Si parte alle 18:30 con Cagliari-Napoli e si prosegue in serata con la sfida tra Genoa e Udinese.

Il Napoli di Conte vuole salire provvisoriamente al secondo posto della classifica: per compiere questo passo (seppur temporaneo), la truppa partenopea dovrà superare il Cagliari nell’anticipo di Serie A. In programma un 3-4-2-1 per la formazione campana: Meret tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Buongiorno, Juan Jesus e Olivera. In mezzo al campo a gestire le operazioni ci saranno Gilmour e McTominay. Politano e Spinazzola sulle fasce. Dovrebbe rientrare dal 1′ De Bruyne che, insieme ad Alisson, supporteranno Hojlund.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

Napoli (3-4-2-1) Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

In campo anche Genoa e Udinese allo stadio Ferraris. De Rossi e Runjaic si affideranno ai rispettivi attaccanti: Colombo e Vitinha nel 3-5-2 del Grifone; stesso modulo per i friulani, con Zaniolo e Davis a completare il reparto offensivo.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.