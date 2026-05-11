L’Inter si prepara in vista della sfida in finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì sera alle 21, allo stadio Olimpico. Brutte notizie per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, che potrebbe perdere un tassello fondamentale nel reparto d’attacco, come rivelato da Tancredi Palmeri.

L’Inter si prepara in vista della sfida in finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì sera alle 21, allo stadio Olimpico. Brutte notizie per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, che potrebbe perdere un tassello fondamentale nel reparto d’attacco come rivelato da Tancredi Palmeri.

Inter, Thuram a rischio per la finale di Coppa Italia: il motivo

A due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio, l’Inter registra un possibile stop nel reparto d’attacco. Come riporta Tancredi Palmeri infatti, il francese ha riportato un problema in allenamento e domani svolgerà degli esami medici per capire meglio l’entità dello stesso. Attualmente il giocatore è a rischio per la gara.