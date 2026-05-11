In Serie B questa prima fase del mercato coinvolge anche i direttori sportivi, visto che diversi club potrebbero cambiare o iniziare un nuovo ciclo.

In Serie B questa prima fase del mercato coinvolge anche i direttori sportivi, visto che diversi club potrebbero cambiare o iniziare un nuovo ciclo.

Cesena, Spezia, Bari e Reggiana, i nomi per il ds

Il Cesena, dopo aver mancato la qualificazione ai playoff, ha avviato i primi dialoghi con Sergio Floccari che era a Monza insieme a Bianchessi. Ma non solo, perché interessa anche Pederzoli, un passato recente al Parma. Ma i colloqui saranno fatti anche con altri dirigenti prima di tirare una linea. Cambierà tutto allo Spezia. Dopo la retrocessione inaspettata in Serie C la società è intenzionata a rivoluzionare l’area dirigenziale. Discorso simile per la Reggiana, retrocessa e orientata a cambiare. Fra i profili che potrebbero essere valutati c’è anche quello di Daniele Delli Carri, su cui però ci sono le attenzioni anche di altre squadre. Da monitorare la situazione a Bari, a prescindere da come finirà l’annata.