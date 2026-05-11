Armando Izzo contro Burdisso, che attacco sui social: “Scarso”

Duro attacco via social da parte del difensore oggi all’Avellino, Armando Izzo, nei confronti di Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Monza.

Duro attacco via social da parte del difensore oggi all’Avellino, Armando Izzo, nei confronti di Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Monza.

L’attacco di Izzo a Burdisso

Il difensore dell’Avellino, Armando Izzo, attacca Nicolas Burdisso, ex calciatore ed oggi direttore sportivo del Monza. “Scarso da giocatore, da allenatore anche da direttore, sto arrivando”, ha scritto in merito ad una possibile finale playoff di Serie B tra Avellino e Monza, parlando anche dell’allenatore dei lombardi, Paolo Bianco: “E’ il mio sogno. Dici allo scarso del tuo allenatore che se io allenavo quella squadra ero primo”.

Tra i due esiste un legame storico: nel 2018, Izzo fu acquistato dal Torino proprio per raccogliere l’eredità tecnica dell’argentino, che si era appena ritirato dal calcio giocato.