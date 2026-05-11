La Bosnia è la prima nazionale a svelare i convocati per i prossimi Mondiali

Manca un mese esatto ai Mondiali 2026 e la prima nazionale a svelare i convocati è la Bosnia Erzegovina, che si è qualificata battendo l’Italia.

Negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, per la seconda partecipazione di sempre nella storia della Nazionale dei dragoni, la Bosnia dovrà fronteggiare Canada, Svizzera e Qatar nel cammino verso gli ottavi di finale. Ovviamente confermatissimi i pezzi da novanta come Muharemovic, Kolasinac, Tahirovic, Alajbegovic, Demirovic e Dzeko. Il tecnico Barbarez ha inoltre esercitato una pre-convocazione a qualche giocatore che potrebbe essere chiamato in causa in caso di forfait. Le riserve sono: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Djakovac, Dario Saric, Amer Gojak e Haris Hajradinovic.

La lista dei convocati

Portieri: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.

Difensori: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac.

Centrocampisti: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic.

Attaccanti: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.