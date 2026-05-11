Anan Khalaili, identikit del talento che piace al Napoli: c’è un indizio sul nuovo mister?

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato internazionale alla ricerca di giovani profili offensivi capaci di garantire qualità, intensità e prospettiva futura.

Tra i nomi seguiti dal club azzurro c’è quello di Anan Khalaili, talento israeliano classe 2004 che negli ultimi mesi ha attirato l’interesse di diversi osservatori europei grazie alle sue prestazioni tra campionato e competizioni internazionali.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Maccabi Haifa, Khalaili si è imposto molto presto come uno dei prospetti più interessanti del calcio israeliano. Le sue qualità tecniche e atletiche gli hanno permesso di compiere rapidamente il salto verso un contesto più competitivo come quello belga, dove sta proseguendo il proprio percorso di crescita con l’Union Saint-Gilloise.

Le caratteristiche tecniche di Khalaili

A colpire maggiormente è soprattutto il suo modo di interpretare la fascia destra. Khalaili è un giocatore rapido, aggressivo nell’uno contro uno e molto efficace quando può attaccare gli spazi in velocità. Ama puntare l’uomo, creare superiorità numerica e giocare in verticale, caratteristiche che nel calcio moderno sono sempre più ricercate per aumentare imprevedibilità e intensità offensiva.

Dal punto di vista tattico, però, il suo profilo è particolarmente interessante anche per un altro motivo. Oggi Khalaili viene visto principalmente come un quinto di destra, un esterno a tutta fascia capace di coprire molti metri grazie alla sua corsa e alla sua capacità di lavorare in entrambe le fasi. In sistemi con difesa a tre può quindi garantire ampiezza, spinta offensiva e pressione alta.

Perché il Napoli lo considera un investimento per il futuro

Allo stesso tempo, però, le sue qualità fanno pensare a un giocatore che potrebbe evolversi anche in ruoli differenti. Con il giusto lavoro tattico e tecnico, Khalaili potrebbe diventare un esterno offensivo adatto anche a moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, dove sarebbe chiamato a giocare più alto e ad affinare ulteriormente le scelte negli ultimi metri. La sua velocità, il dribbling e la capacità di creare strappi sono infatti qualità trasferibili anche in un ruolo più offensivo, soprattutto in un calcio che richiede agli esterni di essere sempre più completi e dinamici.

È proprio questa duttilità potenziale a renderlo un profilo molto interessante per club come il Napoli, che negli ultimi anni ha spesso puntato su giocatori giovani da sviluppare e valorizzare progressivamente all’interno del proprio sistema di gioco. L’idea non sarebbe necessariamente quella di affidargli subito un ruolo centrale, ma piuttosto di accompagnarne la crescita fino a trasformarlo in una risorsa importante per il futuro.

Naturalmente restano alcuni aspetti da migliorare. Khalaili deve ancora acquisire maggiore continuità nelle giocate decisive e crescere nelle letture offensive quando gli spazi si riducono. Inoltre, l’impatto con un campionato tatticamente complesso come la Serie A rappresenterebbe un banco di prova significativo per un giocatore così giovane.

Nonostante questo, il potenziale appare evidente. Khalaili rappresenta uno di quei profili moderni che uniscono atletismo, qualità tecnica e margini di crescita importanti. Ed è proprio questo mix che continua ad attirare l’attenzione del Napoli e di altri club europei alla ricerca di talenti su cui costruire il futuro.