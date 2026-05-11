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L’AEK Atene è campione di Grecia: 14esimo titolo grazie a un ex Inter

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L’AEK Atene riconquista il titolo greco con una rimonta epica: il gol di Joao Mario al 93′ stende il Panathinaikos e regala il 14° titolo alla squadra di Nikolic. I gialloneri celebrano il trionfo matematico all’Allwyn Arena, tornando sul tetto della Grecia dopo una stagione trionfale.

Il trono del calcio ellenico torna a risplendere ad Atene: l’AEK si è laureato campione di Grecia per la quattordicesima volta, siglando un’impresa leggendaria. La compagine guidata da Marko Nikolic ha archiviato la pratica con tre turni d’anticipo, sfruttando al meglio il pari tra Olympiacos e PAOK e ribaltando il derby contro il Panathinaikos in un’Allwyn Arena infuocata.

L’AEK Atene trionfa in Grecia: campione con tre giornate d’anticipo. 14esimo titolo della sua storia (Screen X)

AEK Atene nell’Olimpo della Grecia: campione con tre giornate d’anticipo

I gol tutti nella ripresa: Tetteis ha portato in vantaggio gli ospiti, risolvendo una mischia dopo un legno colpito da Cherin. Sotto di un gol, l’AEK ha iniziato un assedio forsennato. Dopo un palo di Zini, è stato lo stesso centravanti angolano a siglare l’1-1 al 73’. Il finale è stato incandescente.

Nonostante i miracoli di Lafon su Rota e Jovic allo scadere, al 93’ Joao Mario ha trovato la zampata decisiva, facendo esplodere i propri sostenitori. Al termine della contesa, è scattato il tripudio per un titolo strameritato, culmine di un’annata dominata dall’inizio alla fine. L’AEK torna a guardare tutti dall’alto.

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