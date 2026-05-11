Serie A, la 37ª giornata tutta di domenica: la programmazione

Comunicati anticipi, posticipi e programmazione televisiva della 37ª giornata
Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all’antica e programma tutte le dieci sfide della penultima giornata di Serie A Enilive per domenica 17 maggio.
Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, ma solo se i partenopei non fossero già certi di partecipare alla prossima Champions dopo la partita di stasera, si giocheranno in contemporanea alle 12.30
Nel caso, invece, i partenopei avessero già l’aritmetica certezza di chiudere tra le prime quattro, la sfida si giocherebbe alle 18.00 in contemporanea ad Atalanta-Bologna, lasciando la sola Inter-Verona alle 15.00.
Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.