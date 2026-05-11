ESCLUSIVA SI Juventus, mirino su Ordonez. Gatti può partire

Blitz della Juventus per il talento del Club Brugge Joel Ordonez: sfida alla Premier League mentre si valuta l’addio di Gatti.
La Juventus non molla la presa su Joel Ordonez, promettente centrale classe 2004 attualmente in forza al Club Brugge. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i bianconeri hanno monitorato con costanza il calciatore anche negli ultimi giorni, confermando un forte interesse per il giovane talento ecuadoriano.
Juventus: la Premier League punta Ordonez
La concorrenza, tuttavia, è serrata: Ordonez gode di molta stima in Premier League, dove almeno due club sono pronti a dare battaglia. La palla passa ora alla rapidità d’esecuzione; resta da capire chi riuscirà a giocare d’anticipo per assicurarsi le prestazioni del difensore.
La #Juventus ha continuato a seguire negli ultimi giorni Joel #Ordonez, difensore centrale classe 2004 in uscita dal Club Brugge e apprezzato da almeno un paio di club della Premier League. Il profilo piace parecchio, vedremo chi giocherà di anticipo tra le società interessate.…
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 11, 2026
Parallelamente, il mercato in entrata della Vecchia Signora potrebbe essere finanziato o liberato da una partenza eccellente nel reparto arretrato. Il nome caldo in uscita è quello di Federico Gatti, indicato come uno dei possibili sacrificabili per far posto a nuovi innesti e bilanciare la rosa di Luciano Spalletti.