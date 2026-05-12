Coppa Italia, finale Lazio-Inter: le ultime news e le probabili formazioni

Il netto successo nerazzurro in campionato non cambia gli equilibri della finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si ritrovano all’Olimpico per l’ultimo atto della stagione, tra precedenti recenti, voglia di rivincita e la consapevolezza che una partita secca può ribaltare tutto.

Il pesante 3-0 inflitto dall’Inter alla Lazio all’Olimpico non sembra aver ingannato nessuno. Sia in casa nerazzurra sia tra i biancocelesti, infatti, il messaggio è stato immediato: la finale di Coppa Italia sarà tutta un’altra storia. Una convinzione rafforzata anche dall’andamento della gara, dove la squadra di Chivu ha mostrato una superiorità persino più ampia rispetto al divario tecnico evidenziato da Sarri nel post partita.

Come è andata in campionato

L’avvio shock firmato da Lautaro Martinez ha indirizzato subito l’incontro, mentre una classifica ormai poco significativa non ha aiutato la Lazio a trovare motivazioni e continuità. Nonostante tra l’ottavo e l’undicesimo posto ci siano soltanto due punti, il match ha dato la sensazione di avere poco peso sul finale di stagione. Proprio per questo il risultato dell’Olimpico rischia di avere un valore relativo. La Lazio vista ieri difficilmente sarà la stessa della finale, e l’Inter conosce bene i rischi di sottovalutare questi precedenti. Basta tornare alla scorsa stagione: il Milan travolse il Bologna 3-1 in campionato, ma pochi giorni dopo furono i rossoblù a conquistare la Coppa Italia vincendo 1-0 e interrompendo un’attesa lunga 51 anni.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere la finale in TV

La partita avrà inizio alle 21 e sarà trasmessa in diretta in televisione su Canale5 e in streaming sull’app di Mediaset Infinity.