River Plate, talento al potere: 10 giovani in rampa di lancio

Lottare per i vertici e contemporaneamente crescere e far giocare i propri talenti. Non sempre questo è semplice da fare, in Italia, quasi mai. In Argentina c’è però una squadra che ci sta provando e con ottimi risultati. Il River Plate di Gallardo prima e Coudet poi ha infatti formato una rosa con tanti calciatori di esperienza ma anche 10 giovani di talento, da Lautaro Rivero, il più esperto, classe 2003′, a Juan Cruz Meza, giovane centrocampista classe 2008′. Nel mezzo un 2004′, il talentuosissimo portiere Santiago Beltran, 22 presenze 15 gol subiti e 10 clean sheet, e già preconvocato da Scaloni e un 2005 Santiago Lencina. Ancora a secco in questa stagione ma capace di segnare 3 gol nell’ultimo Clausura.

Sono 4 poi i 2006, Agustin Ruberto e Joaquin Freitas, due punte di talento che si stanno ritagliando spazio alle spalle di attaccanti importanti come Driussi, Colidio e Salas e poi l’ala Leonel Jaime e il difensore Tobias Ramirez. A chiudere l’elenco i due 2007, Kendry Paez, 2007, ecuadoriano di proprietà del Chelsea ma da gennaio in pianta stabile ai Millonarios e Ian Subiabre, ala tecnica e letale ancora da sgrezzare in zona gol ma oramai titolarissimo di Coudet.