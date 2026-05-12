Serie B, oggi al via i playoff: Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino

Dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone, la Serie B entra nel vivo con il turno preliminare playoff. Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia si giocano l’accesso alle semifinali, dove attendono già Monza e Palermo in una serata decisiva e ricca di tensione.

L’ultima giornata della stagione regolare di Serie B ha regalato emozioni, colpi di scena e verdetti attesi fino agli ultimi minuti. Dopo la promozione diretta conquistata dal Venezia, anche il Frosinone riesce nell’impresa battendo il Mantova e centrando un traguardo che solo due settimane fa sembrava quasi impossibile. Una rimonta straordinaria per i ciociari, capaci di cambiare passo nel momento decisivo del campionato.

Oggi, quindi, comincia un’altra fase eccitante del torneo: i playoff. A partire dalle 18:45 ci sarà la doppia sfida del turno preliminare che qualificherà le ultime due squadre direttamente alle semifinali.

I playoff

Alle spalle delle prime due chiude il Monza, terzo in classifica, seguito dal Palermo quarto. Entrambe accederanno direttamente alla fase successiva: la semifinale playoff. Monza e Palermo aspettano le vincitrici del turno preliminare che si giocherà oggi in gara secca. Grande attesa per le due sfide: alle 20:30, il Catanzaro, quinto, ospiterà l’Avellino, ottavo classificato; mentre, alle 18:45, il Modena affronterà la Juve Stabia nel confronto tra sesta e settima forza del torneo. Due gare che promettono spettacolo e tensione, con in palio la possibilità di continuare a inseguire il sogno Serie A.