Tommaso Vischi, il portiere classe 2010 che fa impazzire le big lombarde

C’è un nome che negli ambienti del calcio giovanile lombardo circola con sempre maggiore insistenza: Tommaso Vischi.

Portiere classe 2010 del AC Monza, il giovane estremo difensore si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Titolare della Nazionale Under-16 di calcio dell’Italia, Vischi ha attirato da mesi l’attenzione di diversi club di primo piano del panorama lombardo. Le sue prestazioni in maglia biancorossa non sono passate inosservate grazie a continuità, personalità e qualità tecniche sempre più rare da trovare in un portiere così giovane.

Le qualità del portiere moderno

Lettura nelle uscite e leadership: Tommaso Vischi sembra avere tutte le caratteristiche richieste dal calcio moderno. Nonostante la giovane età, il portiere brianzolo mostra già sicurezza nel guidare il reparto difensivo, oltre a una spiccata capacità di interpretare le situazioni di gioco.

A colpire gli osservatori è soprattutto la sua abilità con i piedi, fondamentale ormai imprescindibile per gli estremi difensori di alto livello. Rapidità nelle scelte, costruzione dal basso e personalità in impostazione fanno di Vischi un profilo estremamente interessante in prospettiva.

Derby di mercato tra le big

Il contratto del giovane talento è in scadenza il 30 giugno 2026 e attorno al suo nome si sta accendendo una vera e propria sfida di mercato. Inter Milan, AC Milan, Como 1907 e soprattutto Atalanta BC seguono da vicino l’evoluzione della situazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe proprio la Dea ad aver accelerato maggiormente nelle ultime ore. Il club bergamasco, da anni riconosciuto per la valorizzazione dei giovani talenti, sembra intenzionato a chiudere l’operazione per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti tra i pali.

L’Atalanta vede un nuovo Carnesecchi?

A Atalanta BC intravedono in Vischi un profilo ideale per il futuro. Le qualità tecniche e caratteriali del giovane portiere ricordano, per certi aspetti, il percorso di Marco Carnesecchi, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro fino a diventare uno dei migliori interpreti italiani del ruolo.

La corsa è ancora aperta, ma il futuro di Tommaso Vischi sembra ormai destinato a passare dal grande calcio. E il suo nome potrebbe presto diventare familiare anche al grande pubblico.