Al Nassr-Al Hilal, super sfida su Sportitalia! Le possibili scelte di Inzaghi

Tutto pronto per la super sfida tra l’Al Nassr e l’Al Hilal. Queste le probabili scelte da parte di Simone Inzaghi.

Poche ore alla gara della verità. Al Nassr e Al Hilal sono pronte ad affrontarsi. In palio la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo sfida Simone Inzaghi.

Questa la probabile formazione dell’Al Hilal: (3-5-2): Bono; Moteb, Neves, Hassan; Theo Hernandez, Kanno, Al Dawsari, Milinkovic-Savic, Malcom; Al Dawsari, Benzema.

24 ore alla gara della verità. Al Nassr e Al Hilal sono pronte ad affrontarsi. In palio la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo sfida Simone Inzaghi.

L’ultimo, forse, atto per questa stagione di una rivalità incredibile, quella tra l’Al Nassr e l’Al Hilal. La prima con 9 titoli nazionali. La seconda capolista a 19. Cristiano Ronaldo alla ricerca della sua prima Saudi Pro League, affronta Simone Inzaghi che punta al doblete dopo la King Cup. Una gara assoluta e che sarà trasmessa domani alle ore 20.00 su Sportitalia. Una sfida infinita, finita in polemiche all’andata. Match che fino al recente ko contro l’Al Qadsiah era stato l’ultimo in stagione perso da CR7 e compagni che ora sognano il titolo.

Al Nassr-Al Hilal, in palio la Saudi Pro League

Tutto o quasi in 90 minuti. Al Nassr e Al Hilal si preparano a giocarsi una difronte all’altra la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo vs Karim Benzema. Jorge Jesus vs Simone Inzaghi ma non solo. Tanti i campionissimi attesi per una gara che potrebbe regalare l’aritmetica del titolo al Club Globale come riaprire clamorosamente il discorso per l’Al Hilal. Gli ospiti dopo aver perso la vetta, sono stati per lunghi tratti lontani dalla lotta diretta al titolo e ora a -5 con una gara da recuperare rispetto Ronaldo e compagni hanno la ghiotta occasione di riaprire tutto.

Dalla gara d’andata tanto è cambiato. L’Al Nassr ne ha vinte 20 di fila in tutte le competizioni prima di cadere con l’Al Qadsiah e tornare immediatamente al successo con l’Al Shabab. L’Al Hilal, invece è imbattuto dopo 31 gare ma gli 8 pareggi, troppi, hanno frenato la propria corsa. Una gara che può voler dire tanto per Cristiano Ronaldo con il portoghese che mai è riuscito a trionfare in Saudi Pro League dal suo arrivo, un titolo che al club globale manca dal 2019, quando lo vinse per la nona volta. 19 invece i trionfi del Club Reale con Simone Inzaghi alla ricerca del doblete al suo primo anno in Arabia Saudita dopo il successo in finale di King Cup. Un’occasione quindi imperdibile per fare la storia con Al Nassr e Al Hilal che vogliono provare a sedersi sul trono d’Arabia…