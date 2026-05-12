ESCLUSIVA SI Sassuolo, un nome per l’eventuale post Grosso: ecco di chi si tratta

Importanti aggiornamenti sul Sassuolo e su quella che potrebbe essere un’opzione concreta nel caso di addio da parte di Fabio Grosso.

Importanti aggiornamenti sul Sassuolo e su quella che potrebbe essere un’opzione concreta nel caso di addio da parte di Fabio Grosso. Ecco un nome sondato dal club neroverde.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dal nostro Luca Cilli, in tribuna a Modena c’è il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri per vedere da vicino Ignazio Abate, l’allenatore della Juve Stabia che è in opzione concreta per la sostituzione di Grosso. Il nome era stato indicato in esclusiva da Alfredo Pedullà già un mese fa.

ll direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, parla dei piani di mercato del club e del futuro, anche del tecnico Fabio Grosso.

ll direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, parla dei piani di mercato del club e del futuro, anche del tecnico Fabio Grosso.

Ecco le parole di Palmieri: “Se Grosso è pronto per una big? Penso che i risultati parlino per lui, in questi due anni ha dimostrato il suo grande valore, ha fatto grandissime cose regalando grandissime soddisfazione, dandoci grande forza per risultati. Penso e mi auguro che continui il suo percorso calcistico e che possa ambire a grandi piazze e grandi risultati, anche se siamo fortunati perché facciamo parte già di una grande società e siamo orgogliosi di questo”.

Sui giocatori del Sassuolo inseguiti dalle grandi squadre: “In questo momento siamo concentrati sulla fine del campionato, speriamo di finirlo nel modo migliore. Poi sappiamo di avere giocatori di grande qualità, a tempo debito faremo le giuste considerazioni. Ma vogliamo continuare anche noi a fare bene, abbiamo tutti questa ambizioni, il Sassuolo deve continuare a fare le cose in una certa maniera”.

Su Berardi: “Ieri ha fatto il 130esimo gol in A, numeri spaventosi per un esterno. Strepitoso, un campione, un ragazzo eccezionale. Lui è l’emblema di questa società e mi auguro che possa continuare a lungo nel Sassuolo”. Su Muharemovic: “Quanto costa? Meglio che ne parliamo un’altra volta e che ne parliate con l’amministratore, molto più ferrato di me sotto l’aspetto numerico”.