Domani Lazio-Inter, la fame di Lautaro: “Vogliamo vincere sempre”

Domani sera la finale di Coppa Italia: Lautaro Martínez parla alla vigilia della sfida che l’Inter affronterà contro la Lazio per centrare il Double.

Domani sera la finale di Coppa Italia: Lautaro Martínez parla alla vigilia della sfida che l’Inter affronterà contro la Lazio per centrare il Double.

Lautaro sulla Lazio: “Domani sarà diversa”

Queste le parole di Lautaro Martínez in conferenza stampa prima di Lazio-Inter in finale di Coppa Italia:

“Ci aspettiamo sicuramente anche noi una gara diversa da quella di sabato, loro sono una squadra molto organizzata a livello tattico e sarà una partita molto difficile. La Lazio ha giocatori di valore e sarà una finale, c’è un trofeo da alzare. Dobbiamo essere pronti a quello che ci aspetterà domani sera, ci sarà uno stadio pieno con tutta la loro gente che sabato non c’era. Sarà durissima”.

Lautaro vuole il Double: “Vogliamo vincere sempre”

Poi sulla voglia di centrare un obiettivo riuscito solo una volta nella storia: “Fare il Double? C’è la fame di vincere titoli e trofei. Vogliamo vincere tutte le competizioni a cui si partecipa. Possiamo giocare un’altra finale, ci mancava da due anni, domani sarà ancora una volta l’occasione per portare a casa una coppa che manca da due anni. Il doblete è una statistica, ma siamo tranquilli perché la nostra testa è orientata solo verso la coppa”.