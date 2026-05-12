Sono giorni caldi per il futuro del calcio italiano, che dopo le dimissioni di Gabriele Gravina attende di sapere chi sarà la nuova guida della FIGC. Arriva l’annuncio di Giovanni Malagò riguardo alla propria candidatura come capo della Federazione.

Sono giorni caldi per il futuro del calcio italiano, che dopo le dimissioni di Gabriele Gravina attende di sapere chi sarà la nuova guida della FIGC. Arriva l’annuncio di Giovanni Malagò riguardo alla propria candidatura come capo della Federazione.

L’annuncio di Malagò per la FIGC: “Sono stato di parola”

Giovanni Malagò è pronto a presentare la propria candidatura ufficiale per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (la FIGC): “Lo avevo detto e sono stato di parola”, le sue parole in merito alle voci che riguardano le sue intenzioni di ufficializzare ciò che si sa da tempo.

“Per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza“.

I tempi per l’elezione del nuovo presidente FIGC

Il calcio italiano vive un momento sportivamente drammatico. Dalla mancata qualificazione della Nazionale dal terzo Mondiale di fila alle eliminazioni precoci delle squadre della Serie A dalle coppe europee, fino all’ennesimo scandalo arbitrale.

Insomma, il prossimo presidente della FIGC è chiamato a fare un lavoro a 360 gradi per rifondare un movimento allo sbando. Il prossimo 22 giugno sono previste le elezioni del nuovo presidente della FIGC. Il calcio italiano a livello di club si è schierato in modo chiaro: le squadre di Serie A hanno scelto Malagò come proprio candidato, appoggiato poi anche dall’Assoallenatori e dall’Assocalciatori.