Clamoroso a Riad: Bento, portiere dell’Al Nassr, si fa scivolare il pallone dalle mani e regala il pareggio all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Sfuma così al 98’ per Cristiano Ronaldo la possibilità di vincere il campionato saudita questa sera.
Clamoroso a Riad: Bento, portiere dell’Al Nassr, si fa scivolare il pallone dalle mani e regala il pareggio all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Sfuma così al 98’ per Cristiano Ronaldo la possibilità di vincere il campionato saudita questa sera. La Saudi Pro League resta ancora aperta dopo l’1-1 fra le due squadre in vetta alla classifica. L’Al Hilal rimane a -5 dai rivali, ma con una partita in meno.
La reazione di Cristiano Ronaldo all’autogol di Bento
L’Al Hilal ferma l’Al Nassr all’8° minuto di recupero grazie ad un clamoroso autogol del portiere brasiliano Bento. Ecco la reazione di Cristiano Ronaldo dalla panchina dopo l’errore del compagno che costringe la sua squadra a rimandare la festa.
Ecco le immagini della reazione di Cristiano Ronaldo al gol del definitivo 1-1 da parte dell’Al Hilal al 98′ del match che valeva una fetta di titolo:
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La situazione in Saudi Pro League: la classifica
Dopo questo 1-1 l’Al Hilal di Simone Inzaghi mantiene ancora viva la speranza di poter vincere il titolo. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo infatti ha già giocato 33 partite ed ha 83 punti in classifica, con una sfida soltanto da giocare, contro il Dhamk.
L’Al Hilal invece ha 78 punti, ma soltanto 32 partite giocate: con due vittorie nelle gare restanti dunque potrebbe potenzialmente ancora pensare di superare i rivali in vetta, a patto che ci sia un passo falso per la squadra del campione portoghese.
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