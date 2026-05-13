Lazio-Inter, in palio la Coppa Italia: le ultime sulle formazioni, dubbio Thuram per Chivu

Così Chivu: “I ragazzi hanno sempre la testa alta, cercano di dare il massimo quotidianamente e partita per partita. Una stagione è fatta di alti e bassi, saper reagire alle difficoltà, accettare con umiltà che non siamo perfetti è merito loro. Dobbiamo fare attenzione che le cose non esagerino sui loro pensieri. Noi come loro abbiamo valori importanti che ci hanno permesso di fare una stagione come quella di quest’anno”.