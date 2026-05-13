Lazio-Inter, in palio la Coppa Italia: le ultime sulle formazioni, dubbio Thuram per Chivu

Tutto pronto per Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Queste le possibili scelte da parte di Christian Chivu e Maurizio Sarri, con ancora qualche dubbio.
Tutto pronto per Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Queste le possibili scelte da parte di Christian Chivu e Maurizio Sarri, con ancora qualche dubbio, soprattutto in casa nerazzurra per quelli che sono stati gli ultimi giorni di Marcus Thuram.
Lazio-Inter, le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
Chivu verso la finale di Coppa Italia: le sue parole
Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio.
Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio: “Sono due partite diverse quella di domani e quella di sabato scorso, loro troveranno motivazioni in più. Dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che abbiamo meritato uno scudetto e di arrivare in finale di Coppa Italia. Thuram? Sta meglio, sta bene. Domani avremo un altro giorno per valutarlo”.
Chivu: “Doblete? Non dobbiamo avere l’ossessione”
Così Chivu: “I ragazzi hanno sempre la testa alta, cercano di dare il massimo quotidianamente e partita per partita. Una stagione è fatta di alti e bassi, saper reagire alle difficoltà, accettare con umiltà che non siamo perfetti è merito loro. Dobbiamo fare attenzione che le cose non esagerino sui loro pensieri. Noi come loro abbiamo valori importanti che ci hanno permesso di fare una stagione come quella di quest’anno”.
Sul doblete: “Non dobbiamo avere l’ossessione. Abbiamo meritato una stagione importante, bisogna mantenere la stessa lucidità, atteggiamento mantenuto finora. Dobbiamo essere sereni. Vogliamo entrare in campo con determinazione, ma anche con il sorriso e l’entusiasmo che ci ha contraddistinto in stagione”.