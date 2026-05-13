Derby di Roma lunedì? Il ministro Piantedosi: “Decisione molto scontata”

Sicurezza e tensioni sul calendario: il Ministro dell’Interno risponde al ricorso della Lega Serie A sullo slittamento del derby di Roma.

In occasione della XIII edizione di ‘Legalità, ci piace!’ presso la sede di Confcommercio a Roma, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sul caso del rinvio del derby Roma-Lazio. Il titolare del Viminale ha commentato la decisione del Comitato per l’ordine e la sicurezza di posticipare la sfida a lunedì 18 maggio alle 20:45, rispondendo anche alla ferma intenzione della Lega Serie A di impugnare il provvedimento davanti al Tar.

Derby Roma: l’annuncio del Ministro Piantedosi

“Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti alla autorità giudiziaria. La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell’anno e che sono anche relativi a un evento molto importante che va in qualche modo tutelato. Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al meglio dalla cittadinanza come è giusto che sia”.