Roma-Lazio alle 12:00? Prefettura e Lega studiano il nuovo piano tra calcio e Internazionali

Possibile rivoluzione nel calendario sportivo della Capitale: Lega Serie A e Prefettura studiano l’anticipo del derby capitolino alle ore 12:00 del 17 maggio, chiedendo contestualmente lo slittamento della finale di tennis al pomeriggio per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Sono in corso manovre istituzionali per riorganizzare la domenica sportiva nella Capitale. La Lega Serie A e la Prefettura stanno valutando l’ipotesi di anticipare il derby Roma-Lazio alle ore 12:00 di domenica 17 maggio. Questa variazione d’orario è strettamente legata alla gestione dell’ordine pubblico e alla concomitanza con la finale maschile degli Internazionali d’Italia.

Roma-Lazio alle 12:00? Nuovo orario anche per gli internazionali

Adesso l’idea è il derby a mezzogiorno e la finale del tennis posticipata di qualche ora. Fate con calma, i tifosi li avete già messi sotto i vostri piedi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2026

Proprio per questo, è stata inviata una richiesta ufficiale alla Federazione Italiana Tennis e Padel per far slittare l’inizio dell’ultimo atto del torneo alle ore 17:30. In attesa di comunicazioni ufficiali, la situazione rimane in evoluzione.