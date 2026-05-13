Torneo Apertura, stanotte gli ultimi due quarti live su SI

Dopo le vittorie di Argentinos Jrs e Belgrano contro Huracan e Union de Santa Fe, tocca oggi agli altri due quarti di finale del Torneo Apertura. In campo Rosario Central, Racing Club, River Plate e Gimnasia La Plata.

In scena questa notte gli ultimi due quarti di finale del Torneo Apertura. Sono rimaste in gioco solo squadre della Zona B, dopo l’eliminazione ieri dell’Union de Santa Fe, 2-0 contro il Belgrano con le reti di Sanchez e Hernandes. Già in semifinale anche l’Argentinos Jrs che al Diego Armando Maradona ha eliminato l’Huracan che agli ottavi era riuscito nell’impresa di espugnare la Bombonera mandando a casa il Boca Juniors. Sarà una notte magica che comincerà su SoloCalcio alle 20.45. Al Gigante il Rosario ospiterà il Racing in una gara che sa di finale anticipata. Alle 2.30 su Sportitalia sarà poi l’ora del River Plate che al Mas Monumental affronterà il sorprendente Gimnasia La Plata.

Al via gli ultimi due quarti del Torneo Apertura

In scena questa notte su Sportitalia gli ultimi due quarti di finale del Torneo Apertura, già definita la prima semifinale, quella tra il Belgrano e l’Argentinos Jrs, sono rimaste in gioco quattro squadre per gli ultimi 2 posti. Alle 23.45 su SoloCalcio con il racconto di Riccardo Morelli andrà in scena la gara tra il Rosario Central e il Racing Club. Alle 2.30 su Sportitalia, invece sarà il turno della gara tra il River Plate e il Gimnasia La Plata. Telecronaca affidata a Riccardo Lionetto.

Rosario Central-Racing Club, ore 23.45

Dopo aver eliminato in rimonta l’Independiente, il Rosario Central si appresta ora ad affrontare, sempre in casa il Racing Club. Grande attesa per Di Maria e compagni. Nella scorsa stagione, il Rosario si è laureato come uno dei 3 club campioni nazionali. Dopo le vittorie del Platense nel Torneo Apertura e dell’Estudiantes nel Clausura, i Canallas sono risultati infatti la squadra con più punti totalizzati nella Tabla Anual. Ora vogliono provare a prendersi il Torneo Apertura, per farlo dovranno eliminare il Racing, vice-campione dell’ultimo clausura e reduce dal successo 0-1 in casa dell’Estudiantes super favorito. Sarà quindi una gara molto interessante con le attenzioni che si posano ovviamente su Di Maria e Adrian Martinez.

River Plate-Gimnasia La Plata, ore 2.30

Il grande spavento contro il San Lorenzo, dovrà risultare come importante benzina sul fuoco per un River Plate che dopo aver iniziato alla grande la stagione sta ora vivendo un momento di appannamento. Contro il Ciclon, il doppio svantaggio è stato sempre rimontato con Acuna che ha ripreso la rete di Auzmendi e Quintero quella di Lopez. Ai rigori poi in una situazione quasi disperata con il San Lorenzo che al 4^ rigore ha avuto il primo match point è stato decisivo il portiere classe 2004, Santiago Beltran. Talento assoluto presente anche nei pre-convocati di Scaloni. Tra i convocati rientra oggi a sorpresa Franco Armani. Assenti invece per scelta tecnica Kendry Paez e Ian Subiabre.

Dall’altra parte la grande notizia è il ritorno a disposizione del figlio d’arte Nicolàs Barros Schelotto, centrocampista di qualità assoluta che in questa stagione ha segnato anche un gol Olimpico. Il Gimnasia dopo aver eliminato il Velez al Fortin vorrà ora centrare un’altra grande impresa e Schelotto può essere l’uomo del match.