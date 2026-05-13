Playoff Serie C, conclusi gli ottavi: ecco le squadre qualificate ai quarti

Si sono conclusi questa sera gli ottavi dei playoff di Serie C. Ecco quali sono le altre 5 squadre qualificate ai quarti dopo Union Brescia, Ascoli e Catania.

Si sono definite questa sera le ulteriori 5 squadre che prenderanno parte ai quarti di finale dei playoff di Serie C. Oltre le 3 seconde dei gironi, Union Brescia, Ascoli e Catania, ci saranno anche Ravenna, Lecco, Salernitana, Casarano e Potenza. Una sola sorpresa nelle gare di ritorno, il Casarano ha infatti ribaltato il 2-0 subito all’andata contro il Renate. Vittoria per 0-3 in trasferta. Il Ravenna ha pareggiato 1-1 contro il Cittadella dopo il 2-2 dell’andata. Lecco-Pianese è terminata 1-1 come all’andata. La Salernitana dopo il 3-2 dell’andata ha pareggiato 1-1 in casa con la Casertana. Il Potenza ha confermato la vittoria dell’andata dopo il 3-0 oggi ha vinto 3-1 con il Campobasso.

Serie C, i playoff ecco le qualificate ai quarti

Dopo Union Brescia, Ascoli e Catania ecco Salernitana, Potenza, Casarano, Lecco e Ravenna. Si è completato il quadro dei quarti di finale, in attesa del sorteggio che accoppierà le quattro teste di serie alle 4 non teste di serie. Nell’urna 1 ci saranno Union Brescia, Ascoli e Catania, seconde classificate nei rispettivi gironi e il Ravenna, miglior piazzata. Nell’urna due invece Salernitana, Potenza, Casarano e Lecco. La vera sorpresa di questi playoff si conferma il Casarano che dopo aver eliminato Monopoli e Cosenza, il secondo per 1-5 in trasferta, ha ribaltato lo 0-2 interno contro il Renate. Oggi successo 0-3 in inferiorità numerica. Hanno poi gestito il vantaggio Salernitana e Potenza, 3-2 e 3-0 all’andata, 1-1 e 3-1 al ritorno. Sono bastati due pareggi poi a Ravenna e Lecco. 2-2 e 1-1 contro il Cittadella e 1-1 e 1-1 contro la Pianese.