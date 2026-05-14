Inter, Chivu: “Questa è la vittoria della squadra”. Marotta: “Nessuna rivoluzione”

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio. Due veloci battute prima di iniziare la festa con i suoi.

Così Cristian Chivu nell’immediato post gara: “L’Inter ha vinto due trofei meritati, siamo tutti felici per quello che abbiamo superato, per i tifosi e per la società“. Così poi su un nuovo ciclo iniziato: “Ci godiamo quanto fatto quest’anno, non è mai scontato e semplice vincere due trofei e siamo felici“. Chivu non vuole quindi prendersi i meriti per questa stagione, due trofei, come non succedeva dal 2010, anno del Triplete, quando lo stesso Chivu era giocatore. L’allenatore poi non parla del futuro ma vuole concentrarsi sul presente.

Marotta: “Nessuna rivoluzione”

Marotta sulla squadra e dirigenza: “C’è una squadra che va in campo ed un’altra che è fuori: colgo l’occasione per ringraziare Ausilio, Baccin, Zanetti, Chivu, la squadra, la proprietà e questo splendido tifo. Tutti hanno dato il loro apporto“.

Il doblete: “Siamo contenti, nell’ultimo periodo abbiamo conseguito diversi risultati positivi. La proprietà ci ha dato deleghe molto larghe, credo sia un modello per avvicinarci sempre alla vittoria. Quest’anno nasce dalle ceneri di una sconfitta pesante, bravo Chivu a riportare in carreggiata la squadra. Due trofei importanti, c’è il puntino nero della Champions ma bisogna dare merito anche agli avversari“.

Nuovo ciclo: “Sono ottimista, ma anche rispettoso degli avversari. Abbiamo messo dentro giovani, Sucic a mio avviso oggi è stato il migliore in campo. Continueremo sulla politica di individuare giovani talenti da mettere vicino a giocatori esperti che hanno la cultura della vittoria. Tra poco avremo un confronto con la proprietà, che ci detterà le linee guida“.

C’è da cambiare tanto: “Non è il caso di cambiare più di tanto, ci sono degli svincolati ma l’anagrafe crea il destino. Ci sono protagonisti che a un certo punto vengono meno, ma si va avanti e non ci saranno rivoluzioni. Si va avanti con l’inserimento graduale dei giovani“.

Le parole di Lautaro Martinez e Dumfries

Lautaro Martinez sul doblete: “Un significato di tanta importanza, non era semplice ripartire dopo l’anno scorso. Stagione veramente importante per gioco e risultati, orgoglioso che finiamo quest’anno con un altro trofeo“. Su questa stagione: “Si parla sempre dell’Inter, dobbiamo continuare sulla nostra strada e far arrivare titoli. Oggi siamo contenti, due titoli vuol dire tanto“. Un voto a Chivu?: “Dieci, quest’anno ci ha dato una grandissima mano”.

Così Dumfries, MVP della finale: “Sono contento, dopo un periodo difficile sono tornato ad aiutare la squadra. Sono molto contento per l’assist a Lauti, si era arrabbiato perché quest’anno glie ne avevo fatti pochi“. Voto a Chivu?: “10“.