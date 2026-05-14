Inter, Zanetti: “Decima Coppa Italia completa una stagione meravigliosa”

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha espresso sui social la sua gioia dopo la vittoria della Coppa Italia.

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha espresso sui social la sua gioia dopo la vittoria della Coppa Italia. Queste le sue parole: “Un’altra Coppa, un’altra gioia, un’altra notte da Inter. Non ci sono più parole per descrivere quanto è speciale il lavoro fatto da questo gruppo: due trofei, una finale fantastica, la fotografia di una stagione da squadra vera, uomini veri”.

Ancora Zanetti: “Un enorme grazie ai ragazzi, a tutto lo staff, a Cristian, a chi ha messo ogni sforzo possibile per regalare un’altra gioia al popolo interista. E grazie ancora una volta ai nostri tifosi: l’amore che ci trasmettete è sempre di più, sempre più forte, la parte più bella di essere Noi. La decima Coppa Italia è la gioia che completa una stagione meravigliosa, guardando al futuro insieme. Vi aspettiamo domenica per festeggiare ancora tutti insieme, a San Siro, a Milano, in ogni angolo d’Italia e del mondo. Sempre e solo forza Inter!”

Bastano un’autorete di Marusic e un gol di Lautaro Martinez all’Inter per aggiudicarsi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Decimo trionfo per i nerazzurri nella competizione.

E’ decima per l’Inter di Cristian Chivu, che centra anche il doblete, mancava dal 2010, i nerazzurri battono 0-2 la Lazio in finale di Coppa Italia. Un trionfo straordinario e meritato quello dei nerazzurri che mai si mostrano in difficoltà in tutto il match, rischiando solo in un paio di occasioni dove però la difesa e Josep Martinez sono perfetti. Inter che chiude la pratica nel 1′ tempo. Marusic la sblocca per i nerazzurri, autorete maldestra sul solito velenoso corner di Dimarco. 2-0 che porta la firma del capitano nerazzurro, Lautaro Martinez su assist di Dumfries.

Marusic, autogol e Lautaro Martinez la sbloccano

Bastano 14 minuti all’Inter per sbloccare la finale di Coppa Italia. Corner di Dimarco e autorete goffa di Marusic. Vantaggio per i ragazzi di Cristian Chivu. 4 minuti e reazione della Lazio. Conclusione di Noslin. Akanji dice di no. Al 24′ ci prova Dumfries al volo ma trova la risposta di Nuno Tavares. Passano 35 minuti e sono sempre Tavares e Dumfries i protagonisti, questa volta il terzino sbaglia e regala palla all’esterno nerazzurro. Assist dell’olandese per Lautaro Martinez con l’argentino che da due passi fa 0-2. 175 gol con l’Inter, solo Meazza e Altobelli hanno fatto meglio di lui. Al 39′ ci prova Zielinski. Conclusione del polacco respinta da Motta. Ultima chance del primo tempo che capita ad Isaksen il danese sbatte però su Bastoni che mette in corner.

Lazio-Inter 0-2, decima Coppa Italia e doblete

Al 53′ altro sbandamento di Tavares, bravo Dumfries a rubargli palla Thuram si fa poi chiudere da Motta. Al 59′ occasione Lazio con Noslin che da dentro l’area calcia di poco a lato. Super chance Inter al 70′. Luis Henrique da ottima posizione calcia colpevolmente a lato e spreca lo 0-3. Al 76′ è Dia ad avere la palla dell’1-2. Il senegalese è però anticipato da Akanji che gli sposta la palla con l’ex Salernitana che centra in pieno volto Josep Martinez. Inter vicina allo 0-3 al 82′, tentativo a lato da fuori area di Zielinski. Passano 2 minuti e si scatena una rissa a metà campo, ammoniti Pedro e Dimarco. Ultima chance della gara al 91′ per la Lazio con Dia che di testa ci prova ma Martinez gli dice di no. Finisce così 0-2 con l’Inter che vendica la sconfitta nella finale di 26 anni fa e centra il decimo successo in Coppa Italia. E’ inoltre doblete per Chivu e i suoi dopo il successo in Serie A. Non succedeva dal 2010 quando con Mourinho in panchina e Chivu in campo era stato addirittura Triplete.