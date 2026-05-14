Primavera 1, domani si definiscono i playoff: 4 le sfide chiave

Si disputeranno domani alle 15.00 le quattro gare che definiranno i playoff del Campionato Primavera 1. I match saranno visibili con la modalità diretta gol sul canale 60 DTT.

Con Fiorentina e Parma, già qualificate alle finali e Cesena aritmeticamente terzo sono Roma, Bologna, Atalanta e Inter a giocarsi i 3 posti rimanenti per i playoff del Campionato Primavera 1. Roma e Bologna sono già aritmeticamente qualificate al playoff ma va determinato con quale posizione in griglia, i rossoblù infatti hanno 3 punti più dell’Inter, settima ma hanno gli scontri diretti a favore. Il sesto posto è quindi in palio tra Atalanta e Inter con la Dea che può sognare ancora anche il quarto. L’Inter invece al massimo può arrivare sesta.

Primavera 1, in 4 per 3 posti

Roma 60 punti, Bologna 59, Atalanta 57, Inter 56, sono queste le quattro squadre che domani alle ore 15.00 su Sportitalia, canale 60 DTT si giocheranno la qualificazione al playoff del Campionato Primavera 1. I giallorossi e i rossoblù hanno già staccato il pass ma la loro posizione in griglia non è ancora definitiva. Atalanta e Inter si giocano invece l’ultimo slot libero con la Dea che potrebbe ancora arrivare 4^. L’Inter invece al massimo potrebbe arrivare sesta. Infatti nel caso agganciasse il Bologna a 59, sarebbe sfavorita dagli scontri diretti. Per il quarto posto Roma, Bologna e Atalanta sono poi le candidate. I giallorossi con 3 punti ne sarebbero certi. Si può anche verificare la possibilità che tutte e 3 arrivino a quota 60. In quel caso la classifica avulsa darebbe ragione all’Atalanta con il Bologna 5^ e la Roma sesta.

Le 4 sfide

La gare saranno tutte e 4 in contemporanea e trasmessa con la modalità diretta gol sul canale 60 DTT. Per la Roma, al momento 4^ ci sarà la trasferta contro l’Hellas Verona. I ragazzi di Guidi affronteranno una squadra vogliosa di chiudere bene una stagione che ha visto un calo dopo la promozione di Sammarco in prima squadra. L’ultimo turno ha visto l’Hellas sconfitto dall’Inter per 4-2 e la Roma pareggiare con il Sassuolo 0-0 in casa. 5^ è il Bologna, autore di un giro di ritorno di altissimo livello che ha visto i ragazzi di Morrone scalare la classifica. Ora la gara fuori casa contro la Cremonese già retrocessa per blindare almeno il 5^ posto e sognare il 4^ che vorrebbe dire, giocare in casa il playoff.

Sesta, almeno per ora l’Atalanta. I ragazzi di Bosi hanno trionfato ai rigori nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e ora sognano di ripetersi nelle finali scudetto. Avversario proprio i bianconeri di Padoin in trasferta, in quello che sarà il campo principale di giornata. Curiosamente lontano da casa giocherà anche l’Inter di Carbone, l’inizio di stagione era stato complicato con i nerazzurri impegnati anche in Youth League che avevano iniziato piano. La crescita costante permette però ai Campioni d’Italia in carica di giocarsi ancora un posto nei playoff.

Per farlo bisognerà vincere contro il Genoa e sperare in un passo falso dell’Atalanta. Un pareggio con contemporaneo ko della Dea, potrebbe infatti non bastare. Al momento a pari punti sarebbe la squadra di Bergamo a passare per la miglior differenza reti. +10 contro +8. In caso di differenza reti pari conteranno i gol fatti e li l’Inter è nettamente favorita, 68 a 54.