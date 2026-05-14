Corsa Champions, definito l’orario delle 5 partite

E’ stata accolta la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12.00 le 5 gare coinvolte nella corsa alla Champions League. Il derby di Roma hanno quindi finalmente una collocazione.

Il Derby di Roma si giocherà domenica alle 12 e con esso anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Genoa-Milan. Le altre gare coinvolte nella lotta alla prossima Champions League. E’ quindi totalmente definito il calendario per la 37^ giornata del campionato di Serie A. La Prefettura ha accettato la proposta della Lega di Serie A. Dopo giorni di dubbi e incertezze è arrivata quindi una decisione definitiva a poche ore dall’inizio effettivo della giornata che si disputerà integramente domenica. Alle 15.00 Inter-Verona, alle 18.0 Atalanta-Bologna e alle 20.45 le tre gare coinvolte nella lotta salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Derby e Corsa Champions, si gioca domenica alle 12.00

E’ arrivato l’ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A: Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Stesse data e ora per le altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Definito l’orario del calcio d’inizio di Roma-Lazio, le 12 di domenica, resta da capire se sarà spostata, come proposto dalle Lega Serie A, la finale degli Internazionali BNL di tennis, in programma al Centrale del Foro Italico, a un centinaio di metri di distanza dallo stadio Olimpico, alle 17. La soluzione proposta dalla Lega, per evitare sovrapposizioni, è quella di far slittare l’inizio della finale alle 17.30.

Binaghi oggi non aveva parlato in modo favorevole

Nel frattempo Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha parlato così: “Non penso che l’Atp sposti la finale perché il calendario del calcio è fatto con i piedi. Mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio attualmente, non credo siano stati loro i responsabili. Ma che si sia fatto un calendario lo scorso giugno mettendo il derby di Torino durante le Finals, poi per fortuna anticipato, con un dialogo che io ho avuto con De Siervo, poi qui rimane la finale di Coppa Italia il mercoledì e il derby capitolino durante gli Internazionali, sono grandi coincidenze. Andreotti cosa diceva: a pensar male si fa peccato, ma a volte non si sbaglia”.

Sarri ieri si era opposto

Le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia: “La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell’ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30? Questo non è calcio“.