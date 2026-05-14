Derby della Capitale, arriva la risposta del Tar del Lazio: gli aggiornamenti. Binaghi: “Calendario fatto con i piedi”

Arrivano importanti aggiornamenti sul derby di Roma: ecco cosa ha deciso il Tar del Lazio.
Arrivano importanti aggiornamenti sul derby di Roma: ecco cosa ha deciso il Tar del Lazio in merito alla stracittadina che si giocherà nel weekend.
Derby di Roma, la posizione del Tar del Lazio
Come riportato da Sky Sport, il Tar del Lazio ha deciso di non decidere, rinviando il caso all’avvocatura dello Stato, per invitare le parti interessate a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull’orario di gioco del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte. Lega e Prefettura sono al lavoro per arrivare ad un accordo, che non potrà andare oltre il giro di poche ore, entro stasera.
Nel frattempo Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha parlato così: “Non penso che l’Atp sposti la finale perché il calendario del calcio è fatto con i piedi. Mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio attualmente, non credo siano stati loro i responsabili. Ma che si sia fatto un calendario lo scorso giugno mettendo il derby di Torino durante le Finals, poi per fortuna anticipato, con un dialogo che io ho avuto con De Siervo, poi qui rimane la finale di Coppa Italia il mercoledì e il derby capitolino durante gli Internazionali, sono grandi coincidenze. Andreotti cosa diceva: a pensar male si fa peccato, ma a volte non si sbaglia”.
Il caos derby continua, la Roma: “Lavoriamo per farlo giocare domenica”
Non si sbroglia ancora il caos legato all’orario del derby della Capitale e, di conseguenza, per altre quattro partite di Serie A. La Roma emette un comunicato per far sapere la propria posizione, schierandosi al fianco dei propri tifosi che in gran parte stanno chiedendo di farlo giocare domenica.
Non si sbroglia ancora il caos legato all’orario del derby della Capitale e, di conseguenza, per altre quattro partite di Serie A. La Roma emette un comunicato per far sapere la propria posizione, schierandosi al fianco dei propri tifosi che in gran parte stanno chiedendo di farlo giocare domenica.