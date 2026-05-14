Roma, Mancini: “Derby? Domenica o lunedì cambia poco”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a margine della presentazione di un film dedicato a Pluto Aldair.
Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a margine della presentazione di un film dedicato a Pluto Aldair. Queste le sue parole ai media presenti.
Mancini: “Champions? Ecco cosa penso”
Ecco le dichiarazioni di Mancini, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Aldair? Me l’hanno raccontato, io ero molto piccolo, però l’ho visto nei video e me l’hanno raccontato per scoprire cos’era, ed era veramente un’eccellenza del difensore, un fenomeno, un grande. Però l’ho conosciuto anche come persona ed è davvero una grande persona. È bello essere qui per lui”.
Sulla corsa Champions. “Come ho detto tante volte, però, non pensiamo a noi stessi. Sappiamo che mancano due partite, domenica o lunedì, non sappiamo ancora, ma ci sarà una partita importante, e la successiva sarà uguale. Quindi facciamo la corsa su noi stessi, sapendo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo, per arrivare alle partite come stiamo facendo”.
Il caos derby continua, la Roma: “Lavoriamo per farlo giocare domenica”
Non si sbroglia ancora il caos legato all’orario del derby della Capitale e, di conseguenza, per altre quattro partite di Serie A. La Roma emette un comunicato per far sapere la propria posizione, schierandosi al fianco dei propri tifosi che in gran parte stanno chiedendo di farlo giocare domenica.
Non si sbroglia ancora il caos legato all’orario del derby della Capitale e, di conseguenza, per altre quattro partite di Serie A. La Roma emette un comunicato per far sapere la propria posizione, schierandosi al fianco dei propri tifosi che in gran parte stanno chiedendo di farlo giocare domenica.