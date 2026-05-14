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Roma, Mancini: “Derby? Domenica o lunedì cambia poco”

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Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a margine della presentazione di un film dedicato a Pluto Aldair.

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a margine della presentazione di un film dedicato a Pluto Aldair. Queste le sue parole ai media presenti.

Gianluca Mancini, difensore Roma
Gianluca Mancini, difensore Roma

Mancini: “Champions? Ecco cosa penso”

Ecco le dichiarazioni di Mancini, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Aldair? Me l’hanno raccontato, io ero molto piccolo, però l’ho visto nei video e me l’hanno raccontato per scoprire cos’era, ed era veramente un’eccellenza del difensore, un fenomeno, un grande. Però l’ho conosciuto anche come persona ed è davvero una grande persona. È bello essere qui per lui”.

Sulla corsa Champions. “Come ho detto tante volte, però, non pensiamo a noi stessi. Sappiamo che mancano due partite, domenica o lunedì, non sappiamo ancora, ma ci sarà una partita importante, e la successiva sarà uguale. Quindi facciamo la corsa su noi stessi, sapendo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo, per arrivare alle partite come stiamo facendo”.

Il caos derby continua, la Roma: “Lavoriamo per farlo giocare domenica”

Non si sbroglia ancora il caos legato all’orario del derby della Capitale e, di conseguenza, per altre quattro partite di Serie A. La Roma emette un comunicato per far sapere la propria posizione, schierandosi al fianco dei propri tifosi che in gran parte stanno chiedendo di farlo giocare domenica.

Non si sbroglia ancora il caos legato all’orario del derby della Capitale e, di conseguenza, per altre quattro partite di Serie A. La Roma emette un comunicato per far sapere la propria posizione, schierandosi al fianco dei propri tifosi che in gran parte stanno chiedendo di farlo giocare domenica.

Roma

Il comunicato della Roma: “Derby domenica”

Questo il comunicato della Roma: “L’AS Roma – pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge – comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso”.
Poi il comunicato prosegue: “La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo.
Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma.
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