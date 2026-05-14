Roma-Lazio, ufficiale lo spostamento della gara: il comunicato della Lega

1. Anticipo dell’orario: la gara inizierà alle ore 12:00, anziché alle 12:30, per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d’Italia.

3. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio.

4. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell’interesse di una giornata di sport e valori condivisi.

I ringraziamenti della Lega Calcio

Il comunicato si conclude così: “La Lega Calcio Serie A ringrazia il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Un ringraziamento va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l’importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato per tutte le squadre ancora in gara per gli stessi obiettivi sportivi. Coerentemente con questa decisione saranno fissate sempre alle 12.00 di domenica 17 maggio anche le gare Como – Parma, Genoa – Milan, Juventus – Fiorentina e Pisa – Napoli”.