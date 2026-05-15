Nella 37ª giornata di Serie A, i giallorossi cercano punti pesanti per il quarto posto. I biancocelesti, reduci dalla delusione in Coppa Italia, vogliono chiudere la stagione con una vittoria di prestigio, tutti gli approfondimenti da consultare su Planetwin365.news.

La 37ª giornata di Serie A accende i riflettori sul derby della Capitale, sfida dal peso specifico enorme soprattutto per la Roma. I giallorossi sono infatti pienamente in corsa per un posto in Champions League: attualmente condividono il quarto posto con il Milan, ma risultano penalizzati dagli scontri diretti.

Serie A, derby della Capitale, la Roma si gioca la Champions

Situazione diversa in casa Lazio. I biancocelesti arrivano alla stracittadina dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter e, senza particolari obiettivi di classifica, puntano soprattutto a regalare una soddisfazione ai propri tifosi cercando di ostacolare i rivali cittadini. La squadra biancoceleste continua, inoltre, a mostrare limiti offensivi evidenti: sono già 16 le partite senza gol in questa Serie A, un dato che nella storia del club è stato peggiore soltanto in sei occasioni.

Roma avanti nei precedenti

Secondo le statistiche riportate da Planetwin365.news, i precedenti disputati “in casa” della Roma sorridono nettamente ai giallorossi: 33 vittorie, 33 pareggi e 15 successi della Lazio, che non vince il derby in trasferta dall’1-0 del novembre 2022.

Nella scorsa stagione la Roma, allora guidata da Claudio Ranieri, si impose per 2-0 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. Successo giallorosso anche nella gara d’andata, decisa ancora una volta da Pellegrini.

Ultimo derby per Pedro

Tra le curiosità della sfida, sarà con ogni probabilità l’ultimo derby romano per Pedro. L’attaccante spagnolo è uno dei soli tre calciatori nella storia ad aver segnato nella stracittadina sia con la maglia della Roma sia con quella della Lazio.

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