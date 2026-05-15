Pioli si separa dalla Fiorentina: dettagli e retroscena dell’addio

Stefano Pioli potrebbe presto tornare in pista su qualche panchina di Serie A o anche all’estero. Nel frattempo ha risolto il contratto con la Fiorentina.

Pioli aveva firmato un contratto con la società viola di durata triennale, quindi fino al giugno del 2028, da 3 milioni di euro netti all’anno. Questa la nota ufficiale della Fiorentina:”ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff”.

La continuazione del comunicato

Il comunicato della Fiorentina prosegue così: “L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale”.