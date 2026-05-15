Home » Calcio » Calciomercato » Pioli si separa dalla Fiorentina: dettagli e retroscena dell’addio

Pioli si separa dalla Fiorentina: dettagli e retroscena dell’addio

di

Stefano Pioli potrebbe presto tornare in pista su qualche panchina di Serie A o anche all’estero. Nel frattempo ha risolto il contratto con la Fiorentina.

Pioli aveva firmato un contratto con la società viola di durata triennale, quindi fino al giugno del 2028, da 3 milioni di euro netti all’anno. Questa la nota ufficiale della Fiorentina:”ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff”.

Stefano Pioli, allenatore Fiorentina
Stefano Pioli

La continuazione del comunicato

Il comunicato della Fiorentina prosegue così: “L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale”.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×