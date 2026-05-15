ESCLUSIVA – Pedullà: “Sarri, ecco la verità su Atalanta e Napoli”

Quale futuro per Maurizio Sarri? Dalla permanenza alla Lazio fino alla suggestione di un suo ritorno al Napoli ed alla sfida di prendere la panchina dell’Atalanta, oggi diverse strade sembrano essere aperte per il tecnico toscano. Alfredo Pedullà fa chiarezza sulla situazione.

Quale futuro per Maurizio Sarri? Dalla permanenza alla Lazio fino alla suggestione di un suo ritorno al Napoli ed alla sfida di prendere la panchina dell’Atalanta, oggi diverse strade sembrano essere aperte per il tecnico toscano. Alfredo Pedullà fa chiarezza sulla situazione.

Sarri al Napoli o all’Atalanta? Le ultime di Pedullà

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà riguardo al futuro di Maurizio Sarri, accostato negli ultimi giorni al Napoli ed all’Atalanta – per il prossimo approdo di Cristiano Giuntoli nella dirigenza dei bergamaschi – in particolare.

“Sarri era stato sondato dall’Atalanta (esclusiva di un anno fa) ma poi il club decise di andare avantti con la stessa filosofia “gasperiniana” sbagliando la scelta Juric. Accostarlo alla Dea oggi è normale considerato il suo rapporto con Giuntoli. Ma Sarri vuole prima chiudere la stagione e poi deciderà il futuro. Vale quanto già anticipato: il Napoli è un’opzione ma inutile parlarne prima del confronto Conte-De Laurentiis”.