Come sta Lukaku? Garcia: “Ecco quale sarà la sfida”

Il commissario tecnico della Nazionale belga, Rudi Garcia, ha parlato dopo l’annuncio delle convocazioni per il Mondiale delle condizioni di Romelu Lukaku. Queste le sue parole.

Il commissario tecnico della Nazionale belga, Rudi Garcia, ha parlato dopo l’annuncio delle convocazioni per il Mondiale delle condizioni di Romelu Lukaku. Queste le sue parole.

Lukaku, arrivano le parole di Garcia

Così Rudi Garcia: “Lukaku? È guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Si sta già allenando qui per tornare al meglio. La nostra missione è aiutarlo a ritrovare la miglior condizione”.