De Rossi svela il suo futuro: “Ecco qual è la mia priorità”

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Milan. Queste le sue parole.

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Milan. Queste le sue parole, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Come preparare una partita quando si scopre all’ultimo quando si disputerà?”

Così De Rossi: “Si prepara con un po’ di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressioni, non vogliono aggiungerne altre.

Futuro? Non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualche volta a dirvi qualche bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa. Baldanzi? Tommaso è arrivato già infortunato. Si è rifatto male sull’infortunio avuto a Roma e quando arrivi in un posto che sei infortunato e ci metti il trasloco, le visite, il cambio di metodologia ci sta un po’ di mancanza di continuità e presenza. Abbiamo visto il suo storico, ha avuto un po’ di infortuni. Non entro in merito nelle difficoltà nel riscattarlo ma è un giocatore da cui ripartire al 100%”.

Durante la conferenza stampa post Napoli, Daniele De Rossi ha attaccato fortemente il regolamento del calcio definendolo “Di merda”. Un termine forte fortissimo quello utilizzato dall’allenatore del Genoa.

Per la seconda gara consecutiva il Genoa ha perso nel finale su calcio di rigore. Settimana scorsa contro la Lazio, oggi contro il Napoli. Il penalty assegnato agli azzurri ha fatto impazzire Daniele De Rossi che nel post gara ha definito “Di merda” il regolamento. Il tecnico non ha attaccato la direzione arbitrale di Massa ma l’evoluzione delle regole all’interno del gioco del calcio dichiarando come fosse molto meglio ai suoi tempi. Con la sconfitta 2-3 contro il Napoli sono ora 9 i punti persi dal Grifone nei minuti di recupero in questo campionato.

Genoa, le parole di De Rossi

Ecco le parole di De Rossi: “Rigore? Tocca troppo spesso a noi, devo lavorare sui dettagli su un regolamento di merda. Dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca. E tutto cambiato, è agghiacciante il non conoscere il limite di un chiaro errore, chi lo dice? Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio, hanno fatto una partita di intensità contro una squadra forte. Vanno forte in settimana e devo dirlo, sono encomiabili.

Ognuno sa che tipo di allenatore vuole essere, contro una squadra forte in 11vs11 forse non avrei fatto quei cambi ma con l’uomo in più bisognava provarci, non capita sempre di giocare 20 minuti con l’inerzia dalla tua parte. Col senno di poi forse le cose cambiano, ma posso fare il lavoro di altri e non l’allenatore. A volte sbaglio, abbiamo perso due punti con un cross sbilenco, un tiro così così ed un rigore che abbiamo visto. Andiamo avanti, è dura ma andiamo avanti”.